Mehmet Ali Şahin: İnşallah Türkiye bir gün başkanlık sistemine geçecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Türkiye'nin bir gün Başkanlık sistemine geçeceğini belirterek, "İleride inşallah bu millet kabul ederse, Anayasa değişikliğini gerçekleştirirsek, Türkiye Başkanlık sistemine geçebilir" diye konuştu.

Cemaatleri sivil toplum örgütleri olarak gördüklerini belirten Şahin, paralel yapıyı eleştirdi. Zamanla devlet içinde devlet olmaya heveslenen, Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleriyle, yöntemleriyle uyuşmayan bir yapı oluştuğunu gördüklerine işaret eden Şahin, şöyle dedi: "Bu yapının savcısı, hakimi, bürokratları, akademisyenleri var. Maaşı devletten alıyor, emir ve talimatını amirinden değil, ağabeyinden alıyor. Böyle bir yapı oluşmuş. Ve bu yapı, hükümetimize karşı yargısal darbe girişiminde bulundu.



Bir takım yasa dışı dinlemelerle, montaj kasetlerle dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a fezlekeler hazırlamak suretiyle hükümeti al aşağı etmeyi düşünmüş olacak ki bu süreç başladı. Ama biz nasıl üniformalı ve üniformasız vesayetle mücadelede başarılı olmuşsak, bu vesayet kafayla da mücadele ediyoruz, onda da kısmen başarı sağladık. O da Türkiye'de amacına ulaşamayacak. 17-25 Aralık darbe girişimi hedefine ulaşsaydı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın koluna kelepçe takılmış, hükümet yıkılsaydı herhalde Pensilvanya'daki zat Humeyni gibi Türkiye'ye gelecekti. Ama tutmadı. AK Parti iktidarı ve devletimiz böylesine bir yapılanmayı asla kabul edemezdi. Bizim dinimizi öğrenmek için Okyanus ötesi ülkelerden, Amerika'dan yapılacak dini yayınlara da ihtiyacımız yok."

'Atatürk Bakanlar Kurulu'na başkanlık yapmış'

DHA'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'nu toplama kararı üzerine Başbakan Davutoğlu'na, "Buna izin verme, diren" dediğini hatırlatan Şahin, "Şimdi Başbakanımıza, 'Diren Davutoğlu' diyen Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan seslenmek istiyorum: İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Bakanlar Kurulu'na başkanlık yapmış. Başbakan İsmet İnönü idi. Sayın Kılıçdaroğlu İnönü için de aynı şeyleri söylüyor mu, direnmeli miydi? Cumhurbaşkanı Celal Bayar da Bakanlar Kurulu'na başkanlık yapmıştı zaman zaman. Menderes de Başbakan'dı. Anayasa Cumhurbaşkanları'na böyle bir imkan tanıyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Kendisinin tecrübelerini Başbakan'la ve hükümetle paylaşmasından güzel ne olabilir?" dedi.

'Anayasa değişikliğini gerçekleştirirsek, Türkiye başkanlık sistemine geçebilir'

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin eleştirilere de değinen Şahin, "Şimdi o Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı dillerine doladılar. Çok büyükmüş. Büyük millete, büyük Türkiye'ye büyük saray yakışır. Özellikle ana muhalefet önünü görmekten aciz, geleceği okuyamıyor. O Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşallah Türkiye bir gün Başkanlık sistemine geçecek. Başkanlık sistemine geçmiş olan bir Türkiye'nin Başkanlık Sarayı olarak da düşünülür. Onun için geniş tuttuk. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hizmetleri için kullanılıyor. İleride inşallah bu millet kabul ederse, Anayasa değişikliğini gerçekleştirirsek, Türkiye Başkanlık sistemine geçebilir. Bu tam Başkanlık ya da yarı Başkanlık sistemi olabilir. Ama işte o zaman heybetli bir yapıya Türkiye'nin ihtiyacı var. Biz AK Parti olarak Türkiye'nin geleceğini görüyoruz."