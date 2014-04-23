T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmet Ali Şahin: Cumhurbaşkanlığı seçimi partili başkanlık sistemine adım olarak değerlendirilmeli

Mehmet Ali Şahin genel başkanlık için, 'Başkanımız cumhurbaşkanı seçildiğinde MKYK seçecek ve bu ben ya da başka bir arkadaşımız da olur' dedi

23 Nisan 2014 03:48

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak, "Bu bir nevi başkanlık sistemine, yarı başkanlık sistemine, partili başkanlık sistemine adım olarak değerlendirilmeli" dedi. Şahin ayrıca, kendisinin genel başkan olacağı yönündeki iddialar hakkında “Başkanımız cumhurbaşkanı seçildiğinde MKYK seçecek ve bu ben ya da başka bir arkadaşımız da olur” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, kalp krizi geçiren kardeşi Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin'i tedavi gördüğü hastanede anne ve babasıyla birlikte ziyaret etti.

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Şahin, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve partinin geleceği ile ilgili istişare çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde kendisinin genel başkan olacağının konuşulduğu hatırlatılan Şahin, "Başkanımız cumhurbaşkanı seçildiğinde MKYK seçecek ve bu ben ya da başka bir arkadaşımız da olur. Aynı zamanda MKYK toplantısında genel başkan seçecek olan büyük kongrenin ne zaman yapılacağı da belirlenecek" dedi.

 

Partinin ağırlık görüşü Başbakan'ın aday olması 

 

Şu anda partisinin cumhurbaşkanı adayının belli olmadığını ifade eden Şahin, "Bizim partimizin, millletvekili arkadaşlarımızın ağırlıklı görüşü ve seçim sonuçlarının ortaya koymuş olduğu gerçek, Başbakanımızın Cumhurbaşkanı adayı olması istkametindedir. Aday olduğu takdirde de ilk turda seçileceği kanaatindeyiz” 

"Bu bir nevi başkanlık sistemine, yarı başkanlık sistemine partili başkanlık sistemine adım olarak değerlendirilmeli. Çünkü halkın seçeceği ve seçtiği cumhurbaşkanından sonra Türkiye'nin tartışması gereken bu sistemleri ülkeye getirmektir. Bizim gündemimiz de bu olacaktır. Anayasa değişikliğinin seçimlerden önce parlementodan geçebileceği kanatinde değilim. Dolayısıyla seçimlere giderken vatandaşımıza Anayasa değişikliğini vaat edeceğiz. Bu Anayasa değişikliği içerisinde de mutlaka başkanlık sistemi yer alacaktır" dedi.

 

ETİKETLER

mehmet ali şahingenel başkan yardımcısıakppartili başkanlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24