Mehmet Ali Şahin: Cumhurbaşkanlığı seçimi partili başkanlık sistemine adım olarak değerlendirilmeli

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak, "Bu bir nevi başkanlık sistemine, yarı başkanlık sistemine, partili başkanlık sistemine adım olarak değerlendirilmeli" dedi. Şahin ayrıca, kendisinin genel başkan olacağı yönündeki iddialar hakkında “Başkanımız cumhurbaşkanı seçildiğinde MKYK seçecek ve bu ben ya da başka bir arkadaşımız da olur” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, kalp krizi geçiren kardeşi Karabük Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin'i tedavi gördüğü hastanede anne ve babasıyla birlikte ziyaret etti.

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Şahin, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve partinin geleceği ile ilgili istişare çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde kendisinin genel başkan olacağının konuşulduğu hatırlatılan Şahin, "Başkanımız cumhurbaşkanı seçildiğinde MKYK seçecek ve bu ben ya da başka bir arkadaşımız da olur. Aynı zamanda MKYK toplantısında genel başkan seçecek olan büyük kongrenin ne zaman yapılacağı da belirlenecek" dedi.

Partinin ağırlık görüşü Başbakan'ın aday olması

Şu anda partisinin cumhurbaşkanı adayının belli olmadığını ifade eden Şahin, "Bizim partimizin, millletvekili arkadaşlarımızın ağırlıklı görüşü ve seçim sonuçlarının ortaya koymuş olduğu gerçek, Başbakanımızın Cumhurbaşkanı adayı olması istkametindedir. Aday olduğu takdirde de ilk turda seçileceği kanaatindeyiz”

"Bu bir nevi başkanlık sistemine, yarı başkanlık sistemine partili başkanlık sistemine adım olarak değerlendirilmeli. Çünkü halkın seçeceği ve seçtiği cumhurbaşkanından sonra Türkiye'nin tartışması gereken bu sistemleri ülkeye getirmektir. Bizim gündemimiz de bu olacaktır. Anayasa değişikliğinin seçimlerden önce parlementodan geçebileceği kanatinde değilim. Dolayısıyla seçimlere giderken vatandaşımıza Anayasa değişikliğini vaat edeceğiz. Bu Anayasa değişikliği içerisinde de mutlaka başkanlık sistemi yer alacaktır" dedi.