Mehmet Ali Şahin: CHP’li Batum, Anayasa çalışmalarını bilinçli biçimde sabote ediyor

Ankara

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Şahin, CHP’li Süheyl Batum’un komisyon çalışmalarını bilinçli biçimde sabote ettiğini söyledi. “Genel Başkan Kılıçdaroğlu bu duruma vaziyet etmelidir” diyen Şahin, Batum’un komisyon devamsızlığını hatırlattı. Şahin, Batum’un izlediği bu tutumu, 6 milletvekili ile yayınladıkları bildirinin devamı olarak gördüğünü söyledi. NTV yayınına katılan Mehmet Ali Şahin, komisyondaki son durumu anlatırken kendi arkadaşlarıyla da ters düşen CHP’li Süheyl Batum’u gündeme taşıdı.

‘Zabıtlara geçtiği için söylüyorum’

Toplantı zabıtlarına geçtiği için bu kadar açık konuştuğuna dikkat çeken Şahin, CHP’nin kendi içinde bu sorunu çözeceği inancı taşıdığını söyledi. Daha önce katılmadığı toplantılarda CHP tarafından kabul edilen maddelerin yeniden kırmızıya döndüğüne dikkat çekti. Meclis kapanmadan önce 48 madde üzerinde uzlaşma sağlandığını belirten Şahin, Meclis tatile girdikten sonra da çalıştıklarını bu hafta uzlaşılan madde sayısının 60'a yükseldiğini ancak CHP'li komisyon üyesi Süheyl Batum'un müdahalesiyle 59’a düştüğünü söyledi.

Batum, adeta 5. Parti gibi

Şahin, "Sayın Batum anlaşılmaz bir şekilde kendi partisine mensup arkadaşlarını suçlayıp onları rencide ederek komisyon çalışmalarını sabote etmeye çalıştı, bunu bilerek yaptı. 6 CHP’li vekil hazırladığı bildiride çalışmaları karanlık oyun olarak yorumladı.

Sayın Batum, adeta 5. bir parti gibi hareket etmektedir. CHP iki partiymiş gibi karşımızda durmaktadır. Sayın Kılıçdaroğlu, komisyonun çalışmalarında yarar gördüğünü söylemişti" dedi.