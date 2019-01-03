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Mehmet Ali Erbil'in kızı: Durumu sürekli değişiklik gösteriyor, dualarınıza ihtiyacı var babamın

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, 77 gündür yoğun bakımda

03 Ocak 2019 15:10

İki buçuk aydır hastanede tedavisine devam edilen ünlü sunucu  Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, "Dualarınıza ihtiyacı var babamın. Durumu sürekli değişiklik gösteriyor" dedi.

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakımdaki 77. gününde kızı Sezin Erbil'den bir açıklama geldi.

Instagram hesabından açıklama yapan Sezin Erbil, şu ifadeleri kullandı: "Yoğun bakımda 77. gün. Bugün dualarınıza ihtiyacı var babamın. Açıklama yapmıyoruz çünkü durumu sürekli değişiklik gösteriyor. Tek inandığım toplu duanın gücü."

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