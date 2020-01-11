Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı

Snob Magazin’in özel haberine göre, salı günü gece fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil’in 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. İki beyin damarı birden tıkandığı için geçen aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra ilk kez geçen hafta konuşmuştu.