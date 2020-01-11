Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı

Geçen yıl evinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı. Erbil'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Snob Magazin’in özel haberine göre, salı günü gece fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil’in 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıktı. İki beyin damarı birden tıkandığı için geçen aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra ilk kez geçen hafta konuşmuştu.