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Mehmet Ali Erbil, yeni 'aşk'ıyla yakalandı

Çapkın şovmen, yakalandığını anlayınca gülerek, 'Selamünaleyküm aşk' dedi.

19 Ocak 2011 02:00

T24 - Çapkın şovmen, yakalandığını anlayınca gülerek, 'Selamünaleyküm aşk' dedi. 

İşte Erbil'in yeni aşkı

Mehmet Ali Erbil bu kez Hollandalı yeni sevgilisi Mendi'yle Güneş Gazetesi'nden İsmal Bayrak'a yakalandı. Çapkın şovmen, yakalandığını anlayınca gülerek, 'Selamünaleyküm aşk' dedi

Eşi Tuğba Coşkun'dan boşandıktan sonra geçtiğimiz yaz Yeniköy'de Miss Turkey 2010 finalistlerinden 18 yaşındaki Başak Bilginer'le görüntülenen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu kez kaçamadı. Önceki akşam Hotel Villa Zurich'te, iki haftadır birlikte olduğu Hollandalı 22 yaşındaki sevgilisi Mendi ile yemek yedi. 54 yaşındaki şovmen Cihangir'de, yeni sevgilisi Mendi, ağabeyi Mustafa Erbil ve menajeri Stelyo Pipis ile yürürken karşısında objektifi görünce ne yapacağını şaşırdı.


Eski eşlerine benziyor

Erbil ve sevgilisi flaşlar patlayınca ayrı yönlere yöneldi. Ancak yakalandığını anlayan Erbil, 'Selamünaleyküm' diyerek sevgilisinin koluna girdi. Mali'nin yeni sevgilisi Mendi'nin eski eşleri Tuğba ve Sedef Altıntaş'a benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

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