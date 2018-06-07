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Mehmet Ali Erbil ve Ümit Okur, hız trenine bindi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da tatil yapan komedyen ve sunucu Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Ümit Okur, The Land of Legends'te hız trenine bindi

07 Haziran 2018 19:04

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'da tatil yapan komedyen ve sunucu Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Ümit Okur, The Land of Legends\'te hız trenine bindi.
Ünlü komedyen ve sunucu Mehmet Ali Erbil, sinema ve dizi oyuncusu Ümit Okur ile birlikte tatile geldiği Serik\'te, Belek turizm merkezindeki The Land of Legends\'te eğlendi. Mehmet Ali Erbil, uzun süredir arkadaş olduğu ve bazı filmlerde birlikte rol aldığı Ümit Okur ile Rixos Oteller Grubu bünyesindeki The Land of Legends\'te çeşitli etkinliklere katıldı. Mehmet Ali Erbil ve Ümit Okur, hız trenine de bindi.

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