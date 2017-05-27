Mehmet Ali Erbil: DM’den yürümeyi Arda Turan'dan öğrendim

Boşanmalarının üzerinden 20 yıl geçen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar aynı dizide yer almaya başladı. Yeni dizileri ve ilişkileri hakkında konuşan eski çift, "Biz zaten hiç kopmadık, sürekli görüşüyoruz" dediler. Kumbasar, Erbil için "Herkesi aldattı" derken, Erbil, "Bilinçsizdim herhalde. Gerçekten hatırlamıyorum" şeklinde konuştu. "Bu çapkınlıklar nerede, nasıl yapılıyor?" sorusuna Erbil, "DM'den yürüyorum, Arda Turan'dan öğrendim. O 1500 kişiyle konuşuyor, ben 100 kişiyle" yanıtını verdi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan eski çiftin açıklamaları şöyle:

Ayrılığınızın üzerinden 20 sene geçti ve yeniden bir aradasınız... Artık her gün sette birliktesiniz. Yine bir kıvılcım çakar mı?

Mehmet Ali Erbil: Üzerine iki evlilik yaptım, artık beni kabul etmez.

Nergis Kumbasar: Öyle bir şey olmaz. Biz zaten hiç kopmadık, sürekli görüşüyoruz.

Dört eşiniz, beş evliliğiniz arasında Nergis Kumbasar’ın farkı neydi?

M. A. Erbil: Nergis donanımlı, kültürlü ve düzgün. Benim için arkadaş olarak da hep çok değerliydi.

Sizin dört eşiniz de Ankaralı. Nedir Ankara takıntınızın sebebi?

M. A. Erbil: Bir de hepsi Beşiktaşlı.

Peki Mehmet Ali Bey, bir süredir bekârsınız. Yine evlenir misiniz?

N. Kumbasar: Aman, lütfen ‘evlilik’ kelimesini ona hatırlatmayalım.

M. A. Erbil: Büyük konuşmayayım ama çok âşık olursam evlenirim. Aşk evliliği istiyorum ama yok. Öyle bir dürtü beş yıldır gelmedi.

Libidonuz yüksek mi?

N. Kumbasar: Tövbe tövbe...

M. A. Erbil: Öyle tabii. Enerjim yüksektir ama Nergis, değil mi?

Bir dönem Michael Douglas’ın yakalandığı ‘seks bağımlılığı’ hastalağına yakalandığınız haberleri çıkmıştı. Doğru muydu?

M. A. Erbil: O kadar da değil. Bu konuda hiçbir doktora başvurmadım.

N. Kumbasar: Hakan, onun duygusal açlığı var. Dikkat edersen hemen “Aşk istiyorum” dedi.

Hiç aldattınız mı ya aldatıldınız mı?

M. A. Erbil: Hiç aldatılmadım.

DM’den yürümeyi Arda Turan'dan öğrendim

Kaçamak cevap verdiniz. Aldattınız mı?

N. Kumbasar: Aldatmıştır. Herkesi aldattı. Buradan bilmeyenlere de söylüyorum... Kim varsa aldattı, hepsini. Garibanımın gece hayatı yok, içkisi yok, sadece herkesi aldatmış; o kadar.

M. A. Erbil: Bilinçsizdim herhalde. Gerçekten hatırlamıyorum (Gülüyor).

Gece hayatınız yok, içkiniz yok... E bu çapkınlıklar nerede, nasıl yapılıyor?

M. A. Erbil: Ah o telefonlar ah! Instagram çıktı ve...

DM’den mi (Doğrudan mesaj) yürüyorsunuz?

M. A. Erbil: Arda Turan’dan öğrendim. O 1500 kişiyle konuşuyor, ben 100 kişiyle. Onlar sevenlerimiz, nasıl duyarsız kalalım (Gülüyor)?

Malum son dönemde sosyal medyaya düşen fotoğraflar gündemde. Size de özel fotoğraflarını gönderenler oluyor mu?

M. A. Erbil: Erkeklerden geliyor, dermişim. Şaka bir yana hiç bu konuda kompleksim olmadı. Mesela bana “yumuşak hareketleri vardır” falan diye yakıştırmalar yapılır.

Madem konu açıldı sorayım; biseksüel misiniz?

M. A. Erbil: Hiç öyle huyum yoktur. Bir erkek tenime dokunsun rahatsız olurum. Küçükken ağabeyimle bile uyuyamazdım. Ama homofobik değilim, zaten bütün arkadaşlarım da öyle.

N. Kumbasar: Ay Erbil ya, tamam kapat konuyu, başka yerlere gidiyor.

Evliliklerde biraz başarısızım

Birbirinizden kopmayıp bu kadar yakın, dost kalabilmenin sırrı ne?

M. A. Erbil: Kızımız Yasmin gibi ortak bir değerimiz var. Biz boşanırken de büyük olaylarla ayrılmamıştık. Birbirimize problem yaratmayıp aksine problemlerini çözen insanlar olduk. Sevgiliden öte hep yakın arkadaştık. Ben hastalanırsam Nergis Londra’ya kadar benimle gelir, yalnız bırakmaz. Her şeyimi en ince detayına kadar bilir. Ama biraz ketumdur, özel hayatını falan asla bana anlatmaz.

Mehmet Ali Bey’in yeni ilişkilerini hiç kıskanmıyor musunuz?

N. Kumbasar: Biz oraları aştık. Erbil benim çok sevdiğim bir akrabam gibi. Bir de bir sürü erkeğin aksine naif bir tarafı vardır, duygusaldır. Mesela sevgiliyken sinemaya giderdik, o benden önce ağlardı.

M. A. Erbil: Bak ne hatırladım, ilk eşim Muhsine’yle ‘Şampiyon’ filmini izlerken ilk kavgamızı yapmıştık. Ben filmde etkilenip hüngür hüngür ağlamaya başladım ama Muhsine gülüyor. Onunla “Ne duygusuz kadınsın” diyerek bir ay konuşmadım.

Bu kadar iyi anlaşırken neden ayrıldınız?

M. A. Erbil: Evliliklerde biraz başarısızım.

N. Kumbasar: Orası kesin. Ama iyi insansın. Erbil kin tutamaz. Ben ona bir küser delirtirdim, bana ‘Sarı inat’ derdi, 15 gün konuşmazdık.

M. A. Erbil: Ben de dışarıya açılıyordum. Ne yapayım!

Çapkın mıydı?

N. Kumbasar: Evliliğin ilk yılları görmedim. Ama son yıllar... Oraları hiç karıştırma.

Kızım genç sevgililerime kızıyor

Kızınız Yasmin’le ilişkiniz nasıl?

M. A. Erbil: Özgürlüğüne düşkün bir kız. Beni çok kıskanır. Telefonum eline geçsin rehberdeki bütün kızları bloke eder.

Kiminle yaşıyor?

N. Kumbasar: Benimle yaşıyor ama her zaman babasına gider gelir.

Nasıl bir babasınız?

M. A. Erbil: Sevecenim. Çocuğuma sesimi yükseltsem, gider odada ağlarım.

Peki kızınız, genç sevgililerinize kızıyor mu?

M. A. Erbil: Kızıyor, “Baba yaşını başını aldın” diyor.

Her genç kız gibi kızınız da sosyal medya kullanıyor. Ama onun yüklediği fotoğraflar magazin eklerini süslüyor. Bu durum sizi üzüyor mu?

N. Kumbasar: Bizim çocuğumuz olduğu için bu böyle. “Herkes fotoğrafını koyuyor, niye benimle uğraşıyorlar” diyor. Onu bu duruma alıştırmaya çalışıyorum.

Londra’ya bu haberler yüzünden mi gitti?

N. Kumbasar: Hayır, oyunculuk eğitimi için gitti. Öyle bir şey olabilir mi? Biz her zaman arkasında oluruz zaten.

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