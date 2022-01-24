Memleket Partili Mehmet Ali Çelebi: Parti görevlerimden istifa ediyorum

Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi, partisindeki görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Aldığı kararı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Çelebi, gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

Geçtiğimiz yıl CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Çelebi, Twitter'daki paylaşımında "Ailemdeki sağlık sorunları nedeniyle parti görevlerimden istifa ediyorum. Memleket Partisi’nin üyesi bir nefer olarak yoluma devam edeceğim. Partiye/yöneticilerimize zarar verecek açıklamalar yapmayalım lütfen. Mücadeleye devam" ifadelerine yer verdi.