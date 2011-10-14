Mehmet Ali Birand'dan Arınç'a zam tepkisi

T24 - Mehmet Ali Birand, 32. Gün programına konuk olan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a "Beyfendi öldük zamlardan. Kafamı kaldırdım üst üste, içkisi, sigarası, arabası... Ne yapıyorsunuz? mecbur musunuz bu kadar zam yapmaya?" diye sordu.



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Mehmet Ali Birand'ın hazırlayıp sunduğu 32. Gün programının konuğu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç oldu.



Birand, Euro 2012 Play-off kuralarında Hırvatistan'la eşleşen Türkiye'nin durumunu değerlendiren Bülent Arınç'a, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı Özel Tüketim Vergisi'ndeki "güncelleme"yi sordu.



Birand, Arınç'a zamlara ilişkin olarak, "eyfendi öldük zamlardan. Kafamı kaldırdım üst üste, içkisi, sigarası, arabası... Ne yapıyorsunuz? Mecbur musunuz bu kadar zam yapmaya?" diye sordu.



Birand'ın zam isyanını önce gülümseyerek karşılayan Arınç, "Yapılan zamlar 74 milyonu tek tek ilgilendiren bir konu değil. Zam yapılan sektörler veya ürünler belki sizin gibi birkaç kişiyi kapsıyor" dedi.





