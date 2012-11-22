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Mehmet Ali Birand: Öcalan parti lideri olabilir

CNN Türk televizyonunda Enver Aysever'in programına katılan Mehmet Ali Birand, Abdullah Öcalan ile ilgili çarpıcı açıklamaları ile dikkat çekti

22 Kasım 2012 15:38

Enver Aysever tarafından sunulan Aykırı Sorular prograına konuk olan Mehmet Ali Birand, Can Dündar'ın kendisi ile ilgili yazdığı kitap nedeniyle gündeme gelen soruları yanıtladı

 
Birand, Kürt asıllı olduğu söylentilerini, "Ben asimile olmuş bir Kürdüm, kendimi Kürt hissetmiyorum ama onların sorunlarını, onlardan daha iyi benimsiyorum." sözleri ile yanıtlarken kendisine Ermeni de dediklerini, Ermeni olmadığını eğer olsaydım bununla gurur duyacağını söyledi.
 

“Öcalan parti lideri olur”

 
Abdullah Öcalan'la yaptığı röportaj konusunda Birand, sormak istediği sorular olduğunu ifade ederek bugün olsa yine yapardım dedi. Af gelirse Öcalan için parti lideri olur diyen Birand, olmalıdır da diye tezini destekledi . Arafat ve Şimon Perez'i örnek veren Birand , Onlar da terörist Öcalan da terörist, onlar da adam öldürdü, Öcalan'da adam öldürdü şeklinde sözlerini sürdürdü.
 
Birand, Öcalan'ın meclise girebileceğini ve iç barışı Başbakan Erdoğan'ın sağlayabileceğini de dile getirdi.
 
 

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