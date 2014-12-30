T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmet Ali Ağca hükümet kararıyla sınırdışı edildi

Papa 2. Jean Paul'ün Vatikan'daki mezarını ziyaret etmek için İtalya'ya giden Mehmet Ali Ağca, İtalyan hükümeti tarafından sınırdışı edildi

30 Aralık 2014 01:07

1981 yılında suikast düzenleyerek yaraladığı Katolik aleminin ruhani liderlerinden Papa 2. Ioannes Paulus'un (2. Jean Paul) Vatikan'daki mezarını ziyaret etmek üzere gittiği İtalya'da gözaltına alınan Mehmet Ali Ağca, İtalyan Hükümeti tarafından sınırdışı edildi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Alitalia Havayolları'nın Roma-İstanbul seferini yapan 23.00 uçağı ile İstanbul'a gönderilen Ağca'nın avukatı Mustafa Demirbağ, "Müvekkilimle az önce telefonla konuştuk. İtalyan Hükümeti'nin misafirpeverliğine teşekkür ediyor” dedi.

Mehmet Ali Ağca’yı getiren uçağın gece 01.00 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor. 

ETİKETLER

mehmet ali ağcaitalyasınırdışıjean paulpapa

İlgili Haberler

Papa'nın mezarını ziyaret eden Mehmet Ali Ağca, İtalya'da gözaltına alındı

Suikast girişimi sebebiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ağca, Papa'nın girişimiyle 2000 yılında serbest kalmış

Mehmet Ali Ağca Vatikan'a nasıl girdi?

Mehmet Ali Ağca, dün Vatikan'da 2. Jean Paul'ün mezarına çiçek koyduktan sonra Vatikan jandarması tarafından İtalyan polisine teslim edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24