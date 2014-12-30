Mehmet Ali Ağca hükümet kararıyla sınırdışı edildi

1981 yılında suikast düzenleyerek yaraladığı Katolik aleminin ruhani liderlerinden Papa 2. Ioannes Paulus'un (2. Jean Paul) Vatikan'daki mezarını ziyaret etmek üzere gittiği İtalya'da gözaltına alınan Mehmet Ali Ağca, İtalyan Hükümeti tarafından sınırdışı edildi.

hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Alitalia Havayolları'nın Roma-İstanbul seferini yapan 23.00 uçağı ile İstanbul'a gönderilen Ağca'nın avukatı Mustafa Demirbağ, "Müvekkilimle az önce telefonla konuştuk. İtalyan Hükümeti'nin misafirpeverliğine teşekkür ediyor” dedi.



Mehmet Ali Ağca’yı getiren uçağın gece 01.00 sıralarında İstanbul'da olması bekleniyor.