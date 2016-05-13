Mehmet Ali Ağca'nın, Abdi İpekçi Caddesi'ndeki İslam konulu paneli, tepkilerden dolayı iptal edildi

Gazeteci Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca, Bayrampaşa'da 'İslam' konulu konferansı gelen tepkilerden dolayı iptal edildi. Ağca'nın katılacağı panel, Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki belediye binasında gerçekleştirilecekti.

Cumhuriyet'in haberine göre, gazeteci Abdi İpekçi'yi öldürüp, cezaevinden kaçtıktan sonra Papa II. Jean Paul'e de suikast düzenleyen Mehmet Ali Ağca bugün İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde "Kıyamet Yaklaşırken, İnsanlık Çökerne Tek Çare İslam" isimli bir panele katılacakatı. Ancak panelin duyurusunun yerel internet siteleri ve sosyal medyada yayınlanmasıyla tepkiler de beraberinde geldi. CHP Bayrampaşa İlçe Teşkilatı bugün saat 18.30'de Bayrampaşa Belediye binası önünde toplanıp söz konusu paneli protesto edeceği duyurmasından sonra Ağca'nın paneli iptal edildi.