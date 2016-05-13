T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmet Ali Ağca'nın, Abdi İpekçi Caddesi'ndeki İslam konulu paneli, tepkilerden dolayı iptal edildi

CHP, Ağca'nın katılacağı paneli Bayrampaşa Belediyesi binası önünde protesto edecekti

13 Mayıs 2016 17:40

Gazeteci Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca, Bayrampaşa'da 'İslam' konulu konferansı gelen tepkilerden dolayı iptal edildi. Ağca'nın katılacağı panel, Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki belediye binasında gerçekleştirilecekti.

Cumhuriyet'in haberine göre, gazeteci Abdi İpekçi'yi öldürüp, cezaevinden kaçtıktan sonra Papa II. Jean Paul'e de suikast düzenleyen Mehmet Ali Ağca bugün İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde "Kıyamet Yaklaşırken, İnsanlık Çökerne Tek Çare İslam" isimli bir panele katılacakatı. Ancak panelin duyurusunun yerel internet siteleri ve sosyal medyada yayınlanmasıyla tepkiler de beraberinde geldi. CHP Bayrampaşa İlçe Teşkilatı bugün saat 18.30'de Bayrampaşa Belediye binası önünde toplanıp söz konusu paneli protesto edeceği duyurmasından sonra Ağca'nın paneli iptal edildi.

ETİKETLER

mehmet ali ağcapanelbayrampaşaabdi ipekçisuikast

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24