Mehmet Akyüz, Fatih Terim'le görüştü

T24 - Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Tavşanlı Linyit'in golcüsü Mehmet Akyüz, dün Florya'da teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. İkiliye görüşmede Bülent Tulun eşlik etti. Beşiktaş'ın da istediği Mehmet Akyüz'ün sarı-kırmızı kulüpte oynamak istediği ve transferin her an resmiyet kazanabileceği öğrenildi.







Tavşanlı Linyit'i play-off'a kadar taşıyan Mehmet bu sezon 14 gol kaydetti.

Galatasaray Tavşanlı Linyitspor'un golcü futbolcusu Mehmet Akyüz ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş'ın da istediği futbolcu için kulüplerin pazarlığı devam ediyor

Galatasaray'ın büyük ölçüde anlaşmaya vardığı Tavşanlı Linyitspor'un başarılı futbolcusu Mehmet Akyüz için Beşiktaş da devreye girdi. Tayfur Havutçu'nun kadrosunda görmek istediği Mehmet için Serdal Adalı'nın devrede olduğu öğrenildi.

Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Selçuk İnan'ı kadrosuna katarak, yerli oyuncu transferine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, şimdi de Tavşanlı Linyitspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Akyüz ile anlaşmak üzere.

Ancak Mehmet için devreye giren Beşiktaş da, bu oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi bir teklifte bulundu. Beşiktaş adına Mehmet Akyüz transferini yöneten Serdal Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu'nun da kadrosunda görmek istediği oyuncu için Tavşanlı Linyitspor'a bir teklif götürdü.

Bank Asya 1. Lig'de geçtiğimiz sezon Tavşanlı Linyitspor adına 31 maçta forma giyen Mehmet, 15 gole imza attı.

