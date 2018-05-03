Mehmet Ağar'ın oğlu, milletvekili aday adayı oldu

Eski İçişleri Bakanı ve Demokrat Parti eski Genel Başkanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, AKP'den miletvekili aday adayı oldu. Tolga Ağar, aday adaylık başvurusunu memleketi Elazığ'da yaptı.

AKP'den milletvekili olmak için 7 bin 329 kişi aday adaylık başvurusunda bulundu. Aday adayı olmak için başvuran kişiler arasında Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ın da olduğu öğrenildi. Tolga Ağar, aday adaylık başvurusunu memleti Elazığ'da yaptı.

AKP’de milletvekilliği aday adaylığı başvurusu dün akşam saat 19.00’da sona ermişti.

Mehmet Ağar'ın ismi son alarak, ‘FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına yönelik davanın duruşmasında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a “kefilim” sözleriyle gündeme gelmişti. Çapkın'ın tahliyesinde bu sözlerin etkili olduğu iddia edilmişti.