T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmet Ağar'ın oğlu, milletvekili aday adayı oldu

Tolga Ağar, AKP'den milletvekili aday adayı oldu

03 Mayıs 2018 23:08

Eski İçişleri Bakanı ve Demokrat Parti eski Genel  Başkanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, AKP'den  miletvekili aday adayı oldu. Tolga Ağar, aday adaylık başvurusunu memleketi  Elazığ'da yaptı. 

AKP'den milletvekili olmak için 7 bin 329 kişi aday adaylık başvurusunda bulundu. Aday adayı olmak için başvuran kişiler arasında Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ın da olduğu öğrenildi. Tolga Ağar, aday adaylık başvurusunu memleti  Elazığ'da yaptı. 

AKP’de milletvekilliği aday adaylığı başvurusu dün akşam saat 19.00’da sona ermişti. 

Mehmet Ağar'ın ismi son alarak, ‘FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına yönelik davanın duruşmasında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'a “kefilim”  sözleriyle gündeme gelmişti.  Çapkın'ın tahliyesinde bu sözlerin etkili olduğu iddia edilmişti.

 

ETİKETLER

Mehmet AğarTolga Ağarmilletvekili adaylık başvurusuElazığ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24