-Mehmet Ağar'a 5 yıl hapis ANKARA (A.A) - 15.09.2011 - Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Ağar'ı, ''Susurluk Davası'' kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili ''cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu'' iddiasıyla yargıladığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Davanın Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki 12. duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, Ağar'ı, lehine olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 313. maddesi uyarınca, ''cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturmak'' suçundan 5 yıl hapis cezasına mahkum etti.