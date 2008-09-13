Mehmet Ağar taburcu oldu



Adana'da, kalp krizinden ölen organizatör Halil Genç'in cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a gelen Eski Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Mehmet Ağar dün akşam iftar saatinde rahatsızlandı. Ağar, Bahçelievler JFK Hastanesinde tedaviye alındı.



İftar yemeği için Hacı Bozan Oğulları’nın Bakırköy- İncirli E-5 üzerindeki restoranına giden Mehmet Ağar, çorbasını içtikten hemen sonra fenalaştı. Kendinden geçen Mehmet Ağar’ın yere düşmesini korumaları engelledi. Çağırılan sağlık ekipleri, Mehmet Ağar’ın tansiyonunu 5’e 4 olarak ölçtü. JFK Hospital’e kaldırılan Ağar’ın kalp elektrosu çekildi.



Sorun susuzluk, sağlığı iyi



JFK Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ahmet Çadırcı, Mehmet Ağar’ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mehmet Ağar benim arkadaşımdır. Su içmeyi sevmediğini bilirim. Oruçlu olduğu için genel olarak problem bundan kaynaklanmıştır. Kalpte birşey yok. Ben yine de yarın (bugün) anjiyo yapılmasını istedim. Anjiyodan sonra detaylı bilgi vereceğiz. Geceyi yoğun bakımda geçirecek" dedi.



Ağar’ı ilk ziyaret eden ise, bir süre önce ağız kavgası yaptığı DP Genel Başkanı Süleyman Soylu oldu. Soylu’yla birlikte İstanbul İl Başkanı Remzi Şen de ziyarete katıldı. Ağar bir süre önce parti hesapları nedeniyle kendisini suçlayan Soylu’ya "Dilini keserim" demiş, Soylu’dan da "Dil kesenin dilini keserler" yanıtını almıştı. Süleyman Soylu hastane çıkışında "Şu an durumu iyi" dedi.



Ağar, yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

