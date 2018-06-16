Mehmet Ağar: Oğlumun AK Parti'de siyaset yapması gönlümü hoşnut etti

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, Elazığ'dan milletvekili adayı olan oğlu için yaptığı açıklamada "Cumhur İttifakı'yla beraber güçlü birliktelik de söz konusu. Oğlumun AK Parti’de siyaset yapması benim de gönlümü hoşnut etti" dedi.

AKP Elazığ Milletvekili adayı Zülfü Tolga Ağar’a seçim çalışmalarında destek vermek için Elazığ’da bulunan eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, Baskil ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

24 Haziran seçimlerinde Türkiye’yi temsil edecek yegane adayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna inandığını ifade eden Mehmet Ağar şöyle konuştu:

“Türkiye’nin geleceği, büyüklüğü, bütünlüğünü sağlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la beraber ona mecliste destek olacak güçlü bir AK Parti grubuna ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Ağar, "Burada da aynı zamanda Cumhur İttifakı'yla beraber güçlü birliktelik de söz konusu. Bu bakımdan oğlumun AK Parti’de siyaset yapması benim de gönlümü hoşnut etti. Çünkü bu sefer bir yandan güçlü bir cumhurbaşkanı, bir yandan güçlü bir iktidar, bununla birlikte Türkiye’nin kabuk değiştirmesi gibi Elazığ'ın da kabuk değiştireceği bir döneme girdik. İşte Baskil organize sanayi bölgesi yeni fabrikaların yeni iş yerlerinin müjdecisi olacak. İnşallah bunu el birliği ile yapacağız. Türkiye’nin birliğini, bütünlüğünü kardeşliğini, huzurunu, düzenini de Cumhurbaşkanının önderliğinde hep birlikte kardeşçe sağladığımız gibi Elazığımızı Türkiye’nin en güçlü, en kalkınmış, en güzel illerinden birisi haline getirmeyi hep beraber başaracağız”