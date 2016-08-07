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Mehmet Ağar 'Demokrasi Nöbeti'nde konuştu!

Mehmet Ağar, 90'lı yıllardaki faili meçhul cinayetler için "Devlet adına bin operasyon yaptık" demişti

07 Ağustos 2016 10:55

İstanbul'da Üsküdar Kısıklı'daki 'Demokrasi Nöbeti'nin katılımcıları arasında eski Emniyet Müdürü, eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar da vardı.

90'lı yılların faili meçhul cinayetleriyle suçlanan, "Devlet adına bin operasyon yaptık" diyen Mehmet Ağar'ın 'Demokrasi Nöbeti'nde konuşması sosyal medyada tartışma yarattı.

Mehmet Ağar, 2011'de "Susurluk davası" kapsamında, "cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu ve yönettiği" gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası almıştı. Ağar, Uğur Mumcu suikastının ardından faili meçhul cinayetlerle ilgili "Bir tuğla çekersek duvar yıkılır" ifadesini kullanmıştı.

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Mehmet Ağardemokrasi mitingi90lı yıllarfaili meçhul cinayetler

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