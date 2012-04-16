T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mehmet Ağar 2 yıl hapis yatacak!

Yargıtay, "Susurluk" davasında eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın 5 yıllık hapis cezasını onadı. Ağar, 2 yıl hapis yatacak

16 Nisan 2012 12:28

Yargıtay, “Susurluk” davasında eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın 5 yıllık hapis cezasını onadı. Ağar, kararı "Sevenlerimizi mahçup edecek hiçbir davranışın içinde olmadık" sözleriyle değerlendirdi.
 
Eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın yargılandığı davada yargı son sözünü söyledi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Ağar'ı, ''Susurluk” davası kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili ''cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu'' iddiasıyla yargıladığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.

Ağar hakkında zaman aşımı süresinin dolup dolmadığının irdelendiği kararda, sanığa atılı suçun ''kesintisiz'' suçlardan olması dikkate alınarak tespit edilen suç tarihi ile soruşturma ve kovuşturma safhalarında gerçekleşen zaman aşımını kesen ve durduran sebeplere göre dava zaman aşımı bakımından bir kovuşturma engelinin bulunmadığının tespit edildiği ifade edildi.

Kararda, Ağar'ın yöneticisi olduğu iddia ve kabul edilen teşekkülün sübutu ve niteliğinin Yargıtay tarafından onanarak kesinleşen İstanbul 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin, 12 Şubat 2001 günlü kararı ile de ortaya konulduğu belirtildi.

Kararda, yapılan yargılama sonunda toplanan delillere göre, Ağar'a yüklenen ''suç işlemek amacıyla kurulmuş silahlı teşekkülü yönetmek'' suçunun sübut olduğu, bu nedenle oy birliğiyle hükmün onanmasına karar verildiği bildirildi.

Cezası onanan Mehmet Ağar, 2 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye olacak. Ağar, 5 yıl kamu hizmeti yapamayacak.


'Sevenlerimi mahçup etmedim'


Kararla ilgili konuşan Mehmet Ağar, "Sevenlerimizi mahçup edecek hiçbir davranışın içinde olmadık. Her vatandaşın neyi yapması icab ediyorsa biz de onu yapacağız” dedi.

ETİKETLER

mehmet ağar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24