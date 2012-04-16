Mehmet Ağar 2 yıl hapis yatacak!

Yargıtay, “Susurluk” davasında eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın 5 yıllık hapis cezasını onadı. Ağar, kararı "Sevenlerimizi mahçup edecek hiçbir davranışın içinde olmadık" sözleriyle değerlendirdi.



Eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın yargılandığı davada yargı son sözünü söyledi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Ağar'ı, ''Susurluk” davası kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili ''cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu'' iddiasıyla yargıladığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı.

Ağar hakkında zaman aşımı süresinin dolup dolmadığının irdelendiği kararda, sanığa atılı suçun ''kesintisiz'' suçlardan olması dikkate alınarak tespit edilen suç tarihi ile soruşturma ve kovuşturma safhalarında gerçekleşen zaman aşımını kesen ve durduran sebeplere göre dava zaman aşımı bakımından bir kovuşturma engelinin bulunmadığının tespit edildiği ifade edildi.

Kararda, Ağar'ın yöneticisi olduğu iddia ve kabul edilen teşekkülün sübutu ve niteliğinin Yargıtay tarafından onanarak kesinleşen İstanbul 6 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin, 12 Şubat 2001 günlü kararı ile de ortaya konulduğu belirtildi.

Kararda, yapılan yargılama sonunda toplanan delillere göre, Ağar'a yüklenen ''suç işlemek amacıyla kurulmuş silahlı teşekkülü yönetmek'' suçunun sübut olduğu, bu nedenle oy birliğiyle hükmün onanmasına karar verildiği bildirildi.

Cezası onanan Mehmet Ağar, 2 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye olacak. Ağar, 5 yıl kamu hizmeti yapamayacak.



'Sevenlerimi mahçup etmedim'



Kararla ilgili konuşan Mehmet Ağar, "Sevenlerimizi mahçup edecek hiçbir davranışın içinde olmadık. Her vatandaşın neyi yapması icab ediyorsa biz de onu yapacağız” dedi.