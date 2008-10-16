Mehmet Ağar 11 Kasım’da hâkim önünde

Mehmet Ağar’ın, Susurluk davası kapsamında, Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlanacak.



Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin, Ağar’ın yargılanmasına ilişkin verdiği ‘görevsizlik’ kararının ardından dosya, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geldi. Duruşmayı 11 Kasım 2008 olarak belirleyen mahkemenin, Ağar’ın adresine tebligatta bulunduğu öğrenildi.



Danıştay 1. Dairesi, Ağar’ın, ‘cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek’ suçu yönünden lüzum-u muhakemesine, Ağar’ın TCK’nın ‘örgüt kurmak’ başlıklı 220. maddesi gereğince yargılanmasına karar vermişti. Danıştay kararını onayarak, dosyayı Yargıtay’a göndermişti. Ağar vali statüsünde olduğu gerekçesiyle dosyası Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nde görüşülmüştü. Daire, Ağar’ın, suç tarihinde ‘emniyet müdürü’ olduğuna işaret ederek, dosyayı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilmek üzere Ankara Başsavcılığı’na göndermişti.



