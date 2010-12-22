Mehmed Paksu: Hoş giysilerle erkeği pornodan uzak tutun

T24 - Bugün Gazetesi yazarı ilahiyatçı Mehmed Paksu, “Mahremiyet Okulu” adlı 3 kitabında, okuyucuların en çok merak ettiği soruları cevapladı. Bir okuyucunun eşinin porno sitelerine girmesinden rahatsız olduğunu söylemesi üzerine Paksu, ‘Hoş giysilerle erkeği pornodan uzak tutun' dedi.

Kitapta en çok sorulan sorunun “aldatma” üzerine olması dikkat çekiyor. Muhafazakâr kesimin soruları arasında ikinci sırayı ise “İkinci evlilikler” alıyor.



İşte Paksu’nun sorulara verdiği yanıtlar:



‘24 saatini kocana ada’

Kocam başka kadınlara mesaj gönderiyor. Ne yapmalıyım? Hayatınızın 24 saatini ona ayırmalı, ona vermelisiniz. Kuran’ın dediği gibi siz ona o size örtü olmalı. Size karşı kusur işlemesine fırsat vermeyeceksiniz, onu boşta bırakmayacaksınız. Okuyarak ulaştığınız yeni bilgilerle onu kendi kapsama alanınıza çekeceksiniz. Ara sıra mesaj gönderin, anlaşılan ilgiye susamış, susuz bırakmayın.

Kocam çirkin sitelere giriyor, nasıl davranmalıyım?

Paniğe kapılmayın. Gerçekten kötü, çirkin ve pis bir alışkanlık. Çekiciliğinizle hoşuna gidecek giysilerle eşinizi ekran başından koparın, sizinle vakit geçirmesini temin edin.

Gizlice ikinci nikâh istiyorum. Bu günah mı?

Bu keyfilikse, sadece zevkse bunun bedeli ağır olur. Dini hayata da zararı olur. Allah katında suçlu olursunuz.



