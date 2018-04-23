Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu, başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizinin final kararı aldığını söyledi.

"Mehmed: Bir Cihan Fatihi’, final yapıyor. Dizi için daha önce çok yazmıştım, “Erken bir tarih, hani büyük iş, adına yakışır bir proje olacaksa, daha çok çalışmak lazım” diye… Şöyle de bir örnek vermiştim: '2017 aralık ayında BBC, ‘Savaş ve Barış’ dizisinin yeni çekimlerini yaptı. Her bölüm için, 3 milyon Euro harcanmış" diyen Koloğlu, "Çekimler, altı ay sürmüş ve senaryoyu Andrew Davies yazmış. Davies, ‘Doktor Jivago’ ve ‘Üç Silahşörler’in senaristi… Bizde ‘Fatih’ dizisi çekiliyor. Ben, bu projeyle karşılaştırmak isterim" diye yazdı.

Koloğlu'nun konuya ilişkin yazısı şöyle:

"Mehmed: Bir Cihan Fatihi’, final yapıyor. Dizi için daha önce çok yazmıştım, 'Erken bir tarih, hani büyük iş, adına yakışır bir proje olacaksa, daha çok çalışmak lazım' diye… Şöyle de bir örnek vermiştim: '2017 aralık ayında BBC, ‘Savaş ve Barış’ dizisinin yeni çekimlerini yaptı. Her bölüm için, 3 milyon euro harcanmış. Çekimler, altı ay sürmüş ve senaryoyu Andrew Davies yazmış. Davies, ‘Doktor Jivago’ ve ‘Üç Silahşörler’in senaristi… Bizde ‘Fatih’ dizisi çekiliyor. Ben, bu projeyle karşılaştırmak isterim. Mesela, ‘Fatih’, Emmy Ödülleri’ne ‘telenovela’ kategorisinde değil de, ‘dizilerde’ aday olmalı… ‘Fatih’ böyle bir dizi olabilecek mi?” Olamadı. Tutması, tutmaması bir kenara, daha hazır değildi dizi…"