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Dünya

MEGİ TAYFUNU ÇİN'İ VURDU TAİPEİ (A.A)

23 Ekim 2010 13:01

-MEGİ TAYFUNU ÇİN'İ VURDU TAİPEİ (A.A) - 23.10.2010 - Filipinler ve Tayvan'ı vuran Megi tayfunu bugün de Çin'e ulaştı. Çin'i son 50 yıldır etkisi altına alan en şiddetli tayfun olmasından endişe edilen Megi'nin ülkenin güneyindeki Fujian eyaletine ulaştığında zayıfladığı belirtildi. Resmi Şinhua ajansı, eyaletin kıyı kenti Şiamen'deki ana havaalanında 79 uçak seferinin iptal edildiğini duyurdu, ancak bu seferlerin iç ya da dış hat uçuşu olup olmadığı açıklanmadı. Filipinler'de 26 kişinin ölümüne yol açan Megi tayfunu, Tayvan'da da 11 can almıştı.

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