-Meğer türü tükenmemiş CAKARTA (A.A) - 20.01.2012 - Bilim adamları, uzun süre önce türünün tükendiği sanılan büyük, gri maymun cinsine Endonezya ormanlarında tekrar rastladı. Haziran ayında Borneo Adası'nın doğusundaki ormana lekeli leopar, orangutan ve diğer vahşi hayvanları çekmek için kameralar yerleştiren bilim adamları, kamera kayıtlarını incelerken daha önce hiç görmedikleri bir maymun türünü gördü. Yaşam alanının dışında görüntülenen, siyah yüzü kabarık, beyaz tüylerle çevrili "Kırlaşmış Langur Maymunu"nun daha önce fotoğrafı çekilememişti. Pembe burnu ve dudakları olan Langur, eskiden Borneo'nun kuzeydoğusunda, Sumatra ve Java adalarında yaşıyordu. Keşiflerini "American Journal of Primatology" dergisinde yayımlayan bilim adamları, 38 bin hektarlık ormanda kaç tane langur maymununun yaşadığını tespit etmeye çalışacak. Langur maymunları, etleri ve midelerinden çıkan panzehir taşları için avlanıyordu.