Meğer Türkiye'de tango yasakmış!

Bodrum'da ‘Tango Gecesi’ düzenleyen 20 kişilik gruba, jandarma izin vermedi.

Bodrum’da bir otelde bir araya gelerek tatil yapan hem de ‘Tango Gecesi’ düzenleyen 20 kişilik gruba, Türkiye Dans Sporları Federasyonu'nun şikayeti üzerine jandarma izin vermedi. Grup, durumu alkışlarla ve cep telefonu, Iphone ve MP-3 çalarlarla müzik dinleyip, dans ederek protesto etti.

Aralarında doktor, bankacı, mühendis ve mimar gibi çeşitli mesleklerden yerli ve yabancı 20 kişinin bulunduğu bir arkadaş grubu, dünyaca ünlü dans eğitmeni Metin Yazır ile dans etmek ve tatil yapmak için 10-13 Eylül tarihleri arasında Bodrum'un Göltürkbükü Beldesi'ndeki Haluk Şen'in işlettiği 3 yıldızlı ‘Mavi Suits Otel'de bir araya geldi. Bodrum Latin Dansları Derneği Başkanı Gül Özbilecikli'nin de aralarında bulunduğu Türkiye'nin çeşitli illeri ve İtalya'dan gelen katılımcılar, oteldeki ikinci günlerinde ‘Arjantin Tango Gecesi’ düzenledi.





Türkiye Dans Sporları Federasyonu, Muğla Valiliği'ne yazı göndererek, Göltürkbükü'ndeki otelde, kendilerinden izinsiz tango dans yarışması ve kursları düzenleneceğini bildirerek, engellenmesini istedi. Valilik, konuyu Kaymakamlığa yazıyla bildirdi. Kaymakamlığın talimatı üzerine jandarma, otel yetkilileri ve grubu uyararak, gecenin iptal edilmesini isterken aksi takdirde yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu. Jandarma, Arjantin Tango Gecesi'nin başlamasına yarım saat kala ikinci kez otele geldi. Grup, jandarmaya aldırış etmeyerek, dans gösterilerine başladı. Jandarma, otel yetkililerini ikinci kez müziği kapatmaları, aksi takdirde yasal işlem yapmak zorunda kalacaklarını konusunda uyardı. Çaresiz kalan otel yetkilileri, müziği kapattı. Dansları yarım kalan grup, tepkilerini alkışlarla ve kulaklarında MP-3 çalar ve Iphone'lar ile bir saat dans ederek durumu protesto etti. Jandarma, geceyarısı otelden ayrıldı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu eski Başkanı Tolgahan'ın danışmanlığını yapan ve Türkiye'de 17 yıl önce Arjantin Tango'yu getiren Metin Yazır, Beyaz Saray'da, Broadway'de dans ettiğini, böyle yasaklarla karşılaşmadığını söyledi. Yazır, “Burada seminer, kurs, yarışma yapmıyoruz. Tango tutkunu 20 arkadaş toplandık tatil yapıyoruz, Gönlümüzce dans edip, eğleniyoruz. Yasağın gerekçesi bize söylenmedi, yazılı hiçbir tebligatta bulunulmadı. Üç gün sürecek tatilim sırasında yine engeleme ile karşılaşırsam, avukatım aracılığıyla kişisel haklarımı korumak için yasal işlem başlatmak zorunda kalacağım” dedi.

'Dans etmenin izni mi olur?'

Bodrum Latin Dansları Derneği Başkanı Gül Özbilecikli, Bodrum gibi dünyanın turizmde en önde gelen merkezindeki turistik tesiste insanlara ‘dans etmeyin, müziği kapatın, tango yaparsanız kötü olur' gibi yasaklamalar getirmesini aklının almadığını söyledi. Dernek Başkanı Gül Özbilecikli, şöyle dedi:

“Şu an Bodrum’un birçok turistik tesisinde eğlence, animasyon, dans gösterileri ve hatta yarışmalar var. Bunlar turizmin parçası. Hepsi için ayrı izin mi alınacak ? Bunun amacının ne olduğunu bilmiyorum. Ama bilinen şu ki, ne kadar yasaklarlarsa yasaklasınlar tango tutkunları sessiz veya MP-3, Iphone ve cep telefonlarından çalan müzikle de tango yapabiliyorlar.”

İstanbul'dan tatile gelen emekli bankacı Zeynep Tanyolaç ise 18 yıldan bu yana tango yaptığını anlatırken, “Müziğin kapanması ile kulaklıkla dinlediğimiz müziklerle dünyada ilk kez kısık sesle tango yapan ülke vatandaşı ünvanını kazandık. Bu durumu konuğumuz olan yabancı turistlere de anlatmakta güçlük çektik. Geçtiğimiz yıllarda da burada tango yaptık, eğlendik. Hiçbir sorun yaşanmamıştı” dedi.

'Üç kez uyardık' iddiası

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Mehmet Halis Altay, Göltürkbükü'ndeki tango organizasyonu ile kendilerine gelen ihbarlar ve internet sitelerinde organizasyonun ücretli ‘workshop’ olarak duyurulması üzerine tango eğitmeni Metin Yazır'ı üç kez kendilerinden izin alması için uyardıklarını söyledi. Yazır'ın uyarıları ciddiye almadığını belirten Altay, şunları söyledi:

“Bunun üzerine valiliğe müracaat ederek yasal olmayan bir organizasyonun durdurulmasını talep ettik. Aksi takdirde, kimsenin eğlencesine dans etmesine karşı olmadığımız gibi, bu tür dansların yayılması için yoğun gayret gösteriyoruz. Bizden bu konuda izin alsalardı kendilerine her türlü yardım ve desteği de verirdik. Yazır, kendi başına bir iş yapmaya çalışırken federasyonu, ve yasaları tanımadığı gibi bu eğitimleri vermesi için gerekli ehliyet ve diplomaya da sahip olmadığı ihbarını aldık. Bu nedenle Yazır'ın organizasyonları ve durumunu da ciddi anlamda değerlendirdiğimiz gibi talimatlara uymaması nedeniyle cezalandırılması için Disiplin Kurulu'na sevk ettik.”

Metin Yazır, kimdir ?

Al Pacino'nun başrolünü oynadığı ‘Kadın Kokusu’ filmindeki tango sahnesini izledikten sonra Arjantin tangoya yönelen Metin Yazır, Almanya’da Horst - Christianne Kroninger, Buenos Aires’te Roberto ve Vanina çifti ve Gustavo Naveira’dan arjantin tango egitimi aldı. Kısa sürede 66 figür öğrenen Yazır, Almanya’da tango eğitmenliği yapmaya başladı. 16 yıldır eğitmenlik yapan Yazır, bugün dünyaca tanınmış Arjantin tango eğitmenleri arasında yer almakta. Ağustos 1997'den bu yana Türkiye'de tango eğitimi veren Yazır, halen İstanbul, Vancouver, Münih, Berlin, New York, Washington, Boston, San Diego’da da düzenli dersler vermekte, pek çok şehirde workshop düzenlemekte ve tango festivallerine konuk eğitmen olarak katılıyor.