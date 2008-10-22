Meğer polise işkence yapılmış!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, “Beyoğlu Emniyetinde İşkence İddiası” başlığı altında verilen haberlerin “gerçeği yansıtmadığını” ileri sürdü. Emniyet, esas, polislerin zanlılar tarafından darp edildiğini iddia etti ve yaralanan polislerin fotoğraflarını verdi.Emniyetin resmi internet sitesinden yapılan “İşkence Bu Mu?” başlıklı açıklamada, 17 Ekimde elleri kelepçeli olarak polis otosuyla cezaevine sevk edilen 2 tutukludan birinin, trafiğin yoğunluğundan istifade ederek, kelepçeden kurtulduktan sonra aracın kapısını açıp kaçtığı belirtildi.Kaçan tutukluyu yakalamak için takip eden polis memurunun başka bir aracın çarpmasıyla yaralandığı kaydedilen açıklamada, diğer polisin yaralı arkadaşıyla ilgilenmek amacıyla araçtan indiği sırada öteki tutuklunun da kaçtığı vurgulandı.Yaralanan personelin hastaneye kaldırılarak tedavisinin yaptırıldığı anlatılan açıklamada, omuz ve kolunda kırıklar, kafasında ödem mevcut olduğu tespit edilen yaralı personelin, 2 gün hastanede kaldıktan sonra tedavisine evinde devam edilmek üzere taburcu edildiği kaydedildi.Açıklamada, şöyle denildi:“Kaçan 2 tutuklunun yakalanabilmesi amacıyla gidebileceği yerler kontrol edilmiş, bu yerlerden biri olan Tophane semtinde eski 'Roma Çay Bahçesi' olarak adlandırılan Sanatkarlar Yokuşu'nun olduğu bölgede taşlık arazide bulunan kulübe görünümlü yerde 4 kişi görülmüş, şahısların kimlik kontrolü yapılmak istenirken, görevlilerimize sopa ve taşla saldırmaları üzerine çıkan arbedede, görevlilerimizden birinin kafasına sopayla, diğerinin sağ bacağının diz altına vurulması sonucu 2 polis memurumuz yaralanmış, direnmeye devam eden şahıslar takviye kuvvetler çağrılmak suretiyle etkisiz hale getirilerek yakalanmış, olay yerine yakın tanıkların ifadeleriyle de bu durum teyit edilmiştir.”Bu kişilerin yakalanması esnasında çıkan arbedede yaralanan görevli 2 memurun hastanede tedavi ettirildiği anlatılan açıklamada, yakalanan kişiler hakkında nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla “görevli memura mukavemet, darp, hakaret, tehdit” suçlarından işlem yapıldığı ve çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldıkları kaydedildi.Yakalanan 4 kişiden birinin, kaçan 2 tutukluyla aynı suçtan yakalanıp mahkemece serbest bırakılan şahıs olduğunun görüldüğü ifade edilen açıklamada, bu şahsın beyanları doğrultusunda kaçan tutuklulardan birinin yakalandığına dikkat çekildi.Kaçan diğer tutuklunun ise yapılan çalışmalar sonucu 20 Ekimde Sarıyer'de yakalandığı bildirilen açıklamada, kaçan ve daha sonra ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanan her 2 tutuklunun işlemleri tamamlanarak cezaevine gönderildiği anlatıldı.Öte yandan, yakalanan kişilerden birinin, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından 2 kaydı olduğu; diğerinin ise 3 ayrı yağma, iki ayrı 6136 sayılı kanuna muhalefet, 2 ayrı kasten yaralama, 2 ayrı uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan suç kayıtları olduğu belirtildi.Açıklamada, tutuklanan şahıslardan birinin hırsızlık, 2 ayrı kasten yaralama, 2 ayrı uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu; diğerinin ise uyuşturucu madde bulundurmak ve polise rüşvet teklif etmekten suç kaydı olduğu kaydedildi.Emniyetin açıklamasında ayrıca, adli görevini yapan emniyet personelinin amacı aşan davranışları olup olmadığı hususunun da incelendiği vurgulandı.