Megastar 36 yaşında

Reina'nın yazlık bölümünü kapattıran Tarkan, doğumgünü için özel davetiyeler bastırdı. Partiye bir manken ajansından 10 tane de güzel getirildi. Eski sevgilisi Bilge, hediye olarak Tarkan'a evinin bahçesine dikmesi için fidan gönderdi.



Megastar Tarkan doğum gününü Reina’da kutladı. Doğum günü için Reina VIP Gece Kulübünü kapatan Mega Star Tarkan 70’den fazla özel davetlisiyle sabaha kadar eğlendi.



Ünlü sanatçı arkadaşları ile gecenin ilerleyen saatlerinde Reina Lounge’da eğlenmeye devam etti. Hollandalı şarkıcı Cyrille Van Hoof Tarkan için özel olarak gelerek şarkılarını seslendirdi.



Tarkan’da zaman zaman sanatçıya eşlik etti. Megastar Tarkan’ın pastası ise sahne şeklinde yapıldı. 36 yaşına giren Tarkan’ın doğum gününe kardeşleri de katıldı. Partiye bir manken ajansından 10 tane de güzel getirildi. Eski sevgilisi Bilge, Tarkan'a evinin bahçesine dikmesi için fidan hediye etti.

