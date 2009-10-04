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Yaşam

Mega Star Tarkan Lefkoşa'da konser verdi

04 Ekim 2009 04:42

''Mega Star'' lakaplı şarkıcı Tarkan, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Yaz Etkinlikleri kapsamında bu akşam Lefkoşa'da halk konseri verdi.

Tarkan, Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki konserde, sevilen şarkıları ve danslarıyla izleyenleri coşturdu.

Tarkan konserini, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Hamza Ersan Saner ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Cemal Bulutoğluları da izledi.

Lefkoşa Atatürk Stadı'nda, Tarkan'dan önce Atiye de konser verdi.

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