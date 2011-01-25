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Yaşam

Medzamor nükleer santralinden sızıntı olduğu iddia edildi

Türkiye'nin doğusundaki 6 ilinde nükleer sızıntı iddiası olduğu iddiası üzerine araştırma başlatıldı.

25 Ocak 2011 02:00

T24 - Türkiye'nin doğusundaki 6 ilinde nükleer sızıntı iddiası... Türkiye sınırına çok yakın bir bölgede bulunan Ermenistan'daki Medzamor nükleer santralinden radyasyon sızmaları olduğuna dair iddialar üzerine Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM) ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü tarafından Iğdır, Ağrı, Muş, Tunceli, Hakkari ve Şırnak'ta radyasyon ölçümleri yapılmaya başlandı.

Çalışmalara Iğdır'dan başlayan Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Ekinci ile Asistan Bekir Doğan, Iğdır il Çevre ve Orman müdürlüğünün de desteğiyle yaptıkları çalışmalarla kentin radon haritasının çıkarılmasını ve son zamanlarda artan akciğer kanserinin nedenlerinin ortaya koyulmasını amaçladıklarını belirtti.

Nükleer santralde sızıntı olup-olmadığını araştırmak üzere dün şehrin çeşitli yerlerine ve kapalı kamu alanlarına ölçüm cihazları yerleştirildi. Asistan Bekir Doğan, buna benzer çalışmaların Türkiye'nin bütün şehirlerde yapıldığını ancak Iğdır, Ağrı, Muş,Tunceli, Hakkari, Şırnak gibi şehirlerde bu tür çalışmaların bulunmadığını söyledi.


60 gün sürecek

Doğan, şunları ifade etti:

“Ekibimiz bu eksikliği gidermek için ilk olarak Iğdır ilinden başlayarak bu illerde bazı kamu binaları ve evlere radon dedektörleri yerleştirdi. 60 gün süreyle ölçümler alınacak. Bu bölgede son zamanlarda artan akciğer kanserinin sebepleri üzerinde çalışılmaktadır. Ayrıca, Iğdır'da toprak ve su numunelerinde de gerekli analizler yapılmaktadır.”

Araştırma ekibi, Iğdır merkezin yanı sıra Karakoyunlu ilçesi ve Alican Sınır Kapısına yakın bölgelerden su ve toprak numuneleri aldı. Bilim ekibinin ayrıca ölçüm yapmak üzere 100 ayrı yere cihaz yerleştirdiği öğrenildi.

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