Uluslararası Basın Enstitüsü, Başbakan Erdoğan’ın Doğan Grubu’na yönelttiği tehditleri kınadı.



Enstitü Başkanı David Dadge, Erdoğan’ın kamuoyu önünde ve derhal Doğan Medya Grubu’na yönelik ültimatomunu geri çekmesi ve medyaya baskı uygulama girişimlerini sona erdirmesi çağrısında bulundu. AP ajansı da, Erdoğan’ın ithamlarının, Türkiye’de ’düşünce özgürlüğüne gölge düştü’ tartışmasına yol açtığını bildirdi.



Dünyada 120’den fazla ülkeden gazete yayın yönetmenleri, üst düzey medya yetkilileri, önde gelen gazetecilerin küresel ağı olan IPI (Uluslarası Basın Enstitüsü), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk medyasında gündeme gelen Deniz Feneri e.V. skandalı haberlerine ilişkin Doğan Medya Grubu’na yönelik tehditlerini kınadı. IPI’dan yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Erdoğan’ın, 7 Eylül’de sarfettiği sözleri arasında Doğan Medya Grubu’na atfen Deniz Feneri e.V. skandalını haber yapmalarının esas nedeninin Cumartesi günününe kadar açıklamasını, ’aksi takdirde gerçek nedeni kendisinin 13 Eylül Cumartesi günü açıklayacağı’ yönünde verilen bir ültimatom dikkati çekmektedir" denildi.



Medyaya baskı sona ermeli



IPI başkanı David Dadge de şu tepkiyi gösterdi: "Erdoğan’ın Deniz Feneri e.V. skandalı gibi toplumsal önemi olan bir konunun medyada yer almasını sorgulama ve eleştirme hakkı kesinlikle bulunmamaktadır ve medya bunun için hiçbir gerekçe göstermek zorunluluğunda değildir. Türk hükümetinin üst düzey yetkililerinden gelen böylesi bir baskı Erdoğan’ın toplumsal ilgi konularını yayınlamakta hür olan bağımsız medyaya olan yükümlülükleri konusunda ciddi kuşkular yaratır. IPI Erdoğan’ın kamuoyu önünde derhal Doğan Medya Grubuna yaptığı ültimatomu geri çekmesi ve medyaya baskı uygulama girişimlerini sona erdirmesi konusunda çağrıda bulunmaktadır."



’Düşünce özgürlüğüne gölge’



Uluslararası haber ajansı Associated Press de, Erdoğan’ın, Hürriyet Gazetesi’nin sahibi Aydın Doğan’a yönelik ithamlarıyla, "Türkiye’de düşünce özgürlüğüne gölge düşüren" bir tartışma başlattığını bildirdi. Ajans, Doğan Medya Grubu’nun Almanya’daki Deniz Feneri davasını haberleştirmesinin, "tartışmanın merkezinde yer aldığını" belirtti. "Erdoğan, ülkesinin medya devi ile anlaşmazlıkta" başlıklı haberde, söz konusu derneğin, İslami eğilimli ve hükümet yanlısı bir televizyon kanalının da aralarında bulunduğu Türk şirketlerine yasadışı yollardan para aktarmakla suçlandığı hatırlatıldı.