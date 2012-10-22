Medyada nefret söylemi raporuna hangi gazeteler ve köşe yazıları girdi?

- Yasin Bozdemir

nefretsoylemi.org, “Medyada Nefret Söylemi İzlenme Raporu”nu yayımladı. Mayıs- Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında basında yayımlanan haberlerin incelendiği raporda ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan 101 köşe yazısı ve haber içeriği yer aldı. Raporun “Ulusal Basında Nefret Söylemi” listesinde ilk sıraları sırayla Milli Gazete, Yeni Akit, Ortadoğu, Yeniçağ ve Yeni Mesaj gazeteleri aldı.

Raporda, medyada yer bulan etnik grup ve inançlara yönelik nefret söylemlerinin hedef gruplarında ilk sırada Ermeniler yer aldı. Habervaktim.com ve Yeni Akit’te Ali Bayramoğlu’na yönelik yayınlar ile birlikte “Rakel Dink’ten bölücülük” başlıklı habere dair raporda şu yorumlara yer verildi:

“Bu tür içeriklerde genellikle benimsenen yöntem, eleştirilen/ suçlanan/ hedef gösterilen kişi ya da grupların “Kripto Ermeni, Kripto Yahudi ya da Kripto Hıristiyan” olduğunu savunmak ya da bu grupları suç veya terörle ilişkilendirerek ‘güvenilmez’ olduklarına vurgu yapmak biçiminde olduğu görüldü. İçeriklerin bir kısmında ise gazeteci-yazar Ali Bayramoğlu ya da Rakel Dink üzerinden Ermeniler hedeflenmiş, kişinin kimliği ya da siyasi görüşü düşmanlık malzemesine dönüştürülerek tamamen Ermenilere yönelik nefret söylemi halini almıştır.”

“Medyada Nefret Söylemi İzlenme Raporu”nda Ermenilere yönelik nefret söyleminde en fazla öne çıkan öğenin, “Son dönemde yoğunlaşan çatışma ortamı üzerinden Ermenilerin PKK ile ilişkilendirilmesi” olduğu belirtildi. “Müslüman Kürt’ten zarar gelmez, PKK bir Ermeni hareketi” ifadelerinin kullandığı içeriklerin yanı sıra raporda benzer söylemin Hıristiyan ve Yahudilere karşı kullanıldığı da tespiti yer aldı.

'Nefret söylemine en sık rastlanan tür köşe yazıları'

2012 yılının ikinci dört ayının incelendiği rapora göre, “Nefret söylemi kapsamında değerlendirilen içerik sayısı daha önceki dönemlere göre yükselişini korudu” ve “Önceki dönemlere paralel şekilde, bu dönemde de köşe yazıları (yüzde 74 oranla) nefret söyleminin en sık rastlandığı tür oldu.”

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'Nefret söylemi en çok ulusal basında'

Raporda, nefret söylemi, yüzde 82’lik gibi büyük bir oranla ulusal basında yer bulurken, yerel basın bu oran yüzde 28 olarak yer aldı