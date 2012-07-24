Mehveş Evin

(Milliyet / Cadde, 24 Temmuz 2012)

Medyada nefes alma şansı: MADE

İnternette kamu yararına olduğunu düşündüğünüz, haber nitelikli herhangi bir girişim başlatmak istiyorsunuz. İyi de nasıl? MADE projesi, İngiltere’den sonra Türkiye’de de ekim ayında medya profesyonellerine ve çaylaklara ücretsiz hafta sonu eğitimi sağlıyor.

Siyasi baskılar, yayın politikaları ve patronun değişmesi derken ‘erken yaz tatiline çıkarılan’ gazeteci sayısında ciddi artış yaşanıyor. Fakat medyadaki bu sıkıntılar, yalnızca Türkiye’ye has değil . Globalde medya, büyük bir değişim geçiriyor. Dergicilik sektörü hızla daralıyor, dünyanın farklı coğrafyalarında ‘kriz’ nedeniyle gazeteler kapatılıyor.

İnternet yayıncılığı yaygınlaşırken, bu olağanüstü aracı kullanmak da doğru orantılı olarak zorlaşıyor. Dijital ortamdaki tüm gelişmeleri takip etmek, uyum sağlamak ve en önemlisi, doğru kitleye ulaşmak o kadar kolay değil! “Kime ulaşacağım?”, “Hangi bilgiyi nasıl vereceğim?”, “Para kazanabilir miyim?” soruları, amatör dijital girişimcilerin kabusu. Sosyal medya konferansları gırla giderken kimse meslekiçi eğitim vermeyi düşünmüyor. Zaten bu tip eğitimleri verebilecek nitelikte insan çok az.

MADE projesi, işte tam da bu noktada amatör girişimciler ve “Ne yapacağım?” diye düşünen gazeteciler için şahane bir fırsat... Ben de MADE projesine gönüllü danışmanlık yapıyorum, çünkü medyada dijital beceriler kazandıran eğitimlerin eksikliğini hissediyorum.

Sponsor Google

Peki nedir bu MADE? İngiltere-Manchester’daki UClan (University of Central Lancashire) Gazetecilik, Medya ve İletişim bölümünde, François Nel’in liderliğinde başlayan MADE projesi, yeni bir medya girişimi kurmak ve sürekliliğini sağlamak isteyenler için düşünülmüş bir hafta sonu eğitimi. Bu tarz eğitimlere ‘start-up’ adı veriliyor.

Uluslararası Basın Enstitüsü IPI’ın düzenlediği ‘Haber İnovasyonu’ yarışmasını kazanan MADE projesinin sponsoru, Google. Projenin sadece iki ülkede uygulaması olacak: Biri İngiltere’de, haziranda yapılan MADE Start UP Weekend. Türkiye ayağıysa 5-7 Ekim 2012’de, Bilgi Üniversitesi’nin Santral kampüsündeki Enerji Müzesi’nde yapılacak... MADE projesinin koordinatörü François Nel ve ekibi, bizzat bu eğitim için Türkiye’ye gelecek. Hafta sonu eğitimi için İngilizce bilme şartı aranıyor.

Katılım ücretsiz

Peki kimlere açık MADE? Nel, projede yer alabilecek ideal adayları şöyle tanımlıyor: “Kamu yararına, gerçekçi içerik oluşturmayı isteyen yaratıcı, hevesli iletişimciler. Girişimcilerin projeleri, haber veya enformasyon, yerel haber, kaliteli ya da sorun temelli içeriklerden oluşabilir.”

En güzeli, MADE Start-Up weekend’e katılımın ücretsiz olması. “Fikrim var” diyorsanız yapacağınız tek şey, başvuru formunu İngilizce olarak doldurmak. Elinizi çabuk tutun, eğitmen sayısı kısıtlı olduğundan sadece 20 kişi MADE hafta sonuna katılabilecek. Bu eğitimin sonunda seçilecek beş projeye, üç ay boyunca hem yazılım hem de içerik ve pazarlama desteği sağlanacak... Harekete geçmenin tam zamanı.

‘Tthe Guardian'ın online yayın uzmanı geliyor'

- MADE Türkiye Hafta sonu’nda girişimcilere yön verecek uzman ekibin arasında, ‘The Guardian’ medya grubunun online yayıncılık uzmanı Sarah Hartley de var.

- Talk About Local (Yerel Konuşalım) adlı oluşumun CEO’su olan Hartley, MADE projesi için şöyle diyor:

- Haber sağlayıcılarına yeni ve sürdürülebilir iş modelleri bulmak için ideal... Haber girişimcileriyle çalışmayı; onlara hitap edecekleri toplulukları bulma ve geliştirmede, güvenilir haber ve enformasyon için yoğun taleplerinin bir kısmına cevap bulmada yardım etmeyi dört gözle bekliyorum.”

Başvuru ve önemli bilgiler

- Made Türkiye projesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için: http://uclanmade.blogspot.co.uk/p/made-turkey-startup-weekend.html

- MADE projesi hakkında genel bilgiler: http://uclanmade.blogspot.co.uk/p/about-made.html

- Başvurular, http://uclanmade.blogspot.co.uk/p/made-turkey-startup-weekend.html aracılığıyla veya madeturkey@gmail.com adresine eposta atarak yapılabilir.

- Başvuru için son tarih 5 Eylül 2012, saat 17.00. Yazın güzelce projenizi şekillendirecek zamanınız olacak!

- MADE Türkiye’nin duyurusu önümüzdeki günlerde sosyal medya ve basın aracılığıyla yapılacak. Takip edin!