-MEDYA VE CHP'YE PROTESTO SUÇLAMASI İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Son dönemdeki birçok olaylar ve bunlara karışan tipler, özellikle siyasi partilerin liderleri tarafından gruplarına taşınması ve buralarda ellerinin kaldırılması ve bunların okşanması, illegal örgütler içerisinde yer alan bu tiplerle bir şeyler toplamaya gayret etmek, hiçbir zaman hiçbir siyasi çalışmaya prim yaptırmaz, tam aksine kaybettirir'' dedi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 25. Yıl Konferansı'nda konuşan Erdoğan, küresel ekonomiyi konuştukları, küresel ekonomiye yön verilen bir ortamda, son derece seviyesiz, son derece nezaketsiz ve son derece çapsız bir üslupla ülke içindeki istikrar ve güven zemininin yıpratılmak, tahrip edilmek istendiğini kaydetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaşanan öğrenci olaylarını ve yaşananları şöyle değerlendirdi: ''Son dönemdeki birçok olaylar ve bunlara karışan tipler, özellikle siyasi partilerin liderleri tarafından gruplarına taşınması ve buralarda ellerinin kaldırılması ve bunların okşanması, illegal örgütler içerisinde yer alan bu tiplerle bir şeyler toplamaya gayret etmek, hiçbir zaman hiçbir siyasi çalışmaya prim yaptırmaz, tam aksine kaybettirir. Benim milletim neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Şu anda tüm gücünü ve tüm motivasyonunu, özellikle muhalefetin ve medyanın kışkırtmasından alan bir yapı var ve ben bunu burada söylemek zorundayım. Anamuhalefet partisi ve malum medya, hiçbir konuda ortak paydasının olmadığı marjinal öğrenci gruplarının reklamını yaparak, bu grupları hükümete karşı cesaretlendirerek, bilsinler ki İMKB'nin içinde prim yapamazlar, orada kaybederler. Onun için de bu şiddet içeren anlayışlarla hiçbir yere gidilmez. Ne amaçla yapıldığı, kimler tarafından yapıldığı, nasıl yapıldığı hiç önemli değil, yeter ki hükümet hedef alınsın. Yaptıkları illegal eylemlerin tam sayfa yayınlandığını, dakikalarca ekranda tutulduğunu, anamuhalefet partisinden tam destek aldığını gören bu gruplar da doğal olarak şiddetin, protestonun dozunu artırıyor. Milletin teveccühü, milletin takdiri dışında her yola başvuran, bunu mubah gören bir muhalefet anlayışıyla yola devam etmek istiyorlar. Bizim gündemimiz çok farklı. Biz Türkiye'yi, ekonomiyi büyütmeye, saygınlığını yüceltmeye devam edeceğiz. Bizim derdimiz; İMKB'de 70 binleri gören bu yapıyı çok daha yukarılara çekme sürecini devam ettireceğiz.''