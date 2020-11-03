Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Haber televizyonları depremi önce Kandilli’ye dayanarak 6.9 olarak verdiler; sonra ağız birliği etmişçesine AFAD’ın açıkladığı 6.6’ya döndüler

Medya Ombdusmanı Faruk Bildirici, İzmir'de meydana gelen deprem ile ilgili gazetecilerin Kandilli'nin bilimsel verisi yerine AFAD'ın açıklamasını doğru kabul ettiğini belirterek "Depremde bilimsel veri mi kıymetli resmi açıklama mı?" diye sordu. Bildirici, "Gazeteciler, AFAD'ın yeni cihazları kullanmadan beklettiği, bazı istasyonların pasif olduğu gibi iddiaları araştırmadı" dedi.

Bildirici, haber kanallarının ilk önce Kandilli'yi baz alarak depremin büyüklüğünü 6.9 olarak verdiğini daha sonra ise hep bir ağızdan 6.6 şeklinde aktardıklarını ifade etti.

"Bu da bir gazetecilik zafiyetine işaret etmiyor mu?"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Covid-19'a yakalanmasının medyaya nasıl yansıdığını da değerlendiren Bildirici, "Korona olduklarını kendileri açıkladılar ama günler sonra ve gecikmeli olarak. Medya ise onların hastalandıklarını önceden öğrenemedi veya öğrenip yazamadı. Bu da bir gazetecilik zafiyetine işaret etmiyor mu?" diye konuştu.

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