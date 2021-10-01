Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Fahrettin Koca'nın hasta mahremiyetini ihlal özgürlüğü mü var?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hekimlerin 'aşı olup olmaması'na ilişkin kamuya bilgi vermesini 'hasta mahremiyetini ihlal" olarak değerlendirdi. Bildirici, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Bakan Koca'nın aşı konusunda "ailenin rızası olmadan yanıtlamak doğru olmaz" açıklamasını eleştirdi. Bildirici, Bakan Koca'nın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hekimlerin isimlerini açık şekilde paylaşarak, aşı olup olmadıklarını ilân etmesini hatırlarak, "Fahrettin Koca aynı zamanda bir hekim. “Hasta hakları”nı iyi bilmek ve uygulamakla yükümlü. Sağlık Bakanı olması ona “hasta hakları” konusunda ilave bir yükümlülük getiriyor. “Mahremiyet” hasta haklarının temel unsuru " dedi.

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doktorun yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyururken, aşı olmadıklarını da vurgulama gereği duydu" diyen Bildirici, "Yaşamını yitiren iki doktor, bu haberlerle aşı olmayarak kendi ölümlerine neden olmakla suçlanmış oldular. " görüşünü savundu.

Bildirici yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanı Koca’nın ölen hekimler için başsağlığı mesajı yayımlayıp yayımlamaması insani duyarlılığı ile ilgili ve kendisinin bileceği bir konu. Ancak bence asıl üzerinde durulması gereken, Bakan Koca’nın iki hekimin ölümünü aşı kampanyasında araçsallaştırmaya ve aşı olmadıklarını açıklamaya hakkı olup olmadığı…

Fahrettin Koca aynı zamanda bir hekim. “Hasta hakları”nı iyi bilmek ve uygulamakla yükümlü. Sağlık Bakanı olması ona “hasta hakları” konusunda ilave bir yükümlülük getiriyor. “Mahremiyet” hasta haklarının temel unsuru. Türk Tabipleri Birliği’nin “Hasta Hakları Bildirgesi”nde mahremiyet konusunda da şu ilkeye yer veriliyor:

“Hastanın kişisel bilgilerinin, tanı ve tedavisinin, sağlık durumunun ve her türlü özel bilgilerinin gizli tutulması ve korunması sağlanmalıdır.”

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı “Hasta Hakları Yönetmeliği” de benzer hükümler içeriyor. Yönetmeliğin 21. Maddesinde ölen hastaların mahremiyeti ile ilgili ilave bir hüküm yer alıyor:

“Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez.”

Burada mahremiyetten kasıt, elbette hastanın tedavi süreci ile ilgili tüm bilgilerin gizliliği…"

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