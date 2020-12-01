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Medya

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den Sözcü'ye 'reklam' tepkisi: Editöryal içerikten açıkça ayırt edilebilmeli, gazetecilik ilkeleri çiğneniyor!

01 Aralık 2020 12:53

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sözcü gazetesinde yer alan bir şirket reklamının editoryal içerikten kolayca ayırt edilememesine tepki göstererek, "Okur kandırılıyor. Gazetecilik ilkeleri çiğneniyor" dedi. 
 
Medya Ombudsmanı Bildirici, Sözcü gazetesinde 'Dünyanın en prestijli ödülü' başlığıyla yer alan şirket reklamını konusunda okuyucuyu uyarırken "Gördüğünüzü sanmam, altta minnacık 'Bu bir ilandır' yazılmış! Oysa 'Ticari Reklam ve Haksız Uygulamalar Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde 'Reklamlar, editoryal içerikten görsel ve işitsel olarak açık bir şekilde ayırt edilebilir olmalıdır' ve 'reklam olduğu tüketiciler tarafından kolaylıkla fark edilebilir olmalıdır' deniyor" ifadesini kullandı. 
 
Twitter hesabından paylaşım yapan Bildirici, şunları kaydetti:
 
"Sözcü okuru dikkat! 7. sayfadaki 'Dünyanın en prestijli ödülü' başlıklı metin gazetecilik ürünü değil, bir şirketin reklamı. Hem de Ç.Toker’in Rönesans’a bu zırh neden, dersimiz nemalanma diye yazdığı şirketin. Gördüğünüzü sanmam, altta minnacık 'Bu bir ilandır' yazılmış! Uyarıyorum
 
Okur kandırılıyor. Oysa 'Ticari Reklam ve Haksız Uygulamalar Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde 'Reklamlar, editöryal içerikten görsel ve işitsel olarak açık bir şekilde ayırt edilebilir olmalıdır' ve 'reklam olduğu tüketiciler tarafından kolaylıkla fark edilebilir olmalıdır' deniyor.
 
Gazetecilik ilkeleri çiğneniyor. Zira Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde 'Haber ve yorum metinleri veya görüntüleri ile ilan-reklam amaçlı metinlerin ayrımı hiç bir karışıklığa yer bırakmayacak biçimde yapılmalıdır' ilkesi yer alıyor."
 

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