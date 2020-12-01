Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den Sözcü'ye 'reklam' tepkisi: Editöryal içerikten açıkça ayırt edilebilmeli, gazetecilik ilkeleri çiğneniyor!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sözcü gazetesinde yer alan bir şirket reklamının editoryal içerikten kolayca ayırt edilememesine tepki göstererek, " Okur kandırılıyor. Gazetecilik ilkeleri çiğneniyor" dedi.

Medya Ombudsmanı Bildirici, Sözcü gazetesinde 'Dünyanın en prestijli ödülü' başlığıyla yer alan şirket reklamını konusunda okuyucuyu uyarırken "Gördüğünüzü sanmam, altta minnacık 'Bu bir ilandır' yazılmış! Oysa 'Ticari Reklam ve Haksız Uygulamalar Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde 'Reklamlar, editoryal içerikten görsel ve işitsel olarak açık bir şekilde ayırt edilebilir olmalıdır' ve 'reklam olduğu tüketiciler tarafından kolaylıkla fark edilebilir olmalıdır' deniyor" ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bildirici, şunları kaydetti: