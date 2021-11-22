Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den AKP'li Mücahit Birinci’ye: Ne kadar kazanıyor da bir atkıya 5 bin lira verebiliyor, bir de onu açıklasa

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin tartışma konusu olan 5 bin lira değerindeki atkısıyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, “Atkısı böyleyse kim bilir arabasının marka modeli ne?” diye sordu.

Birinci, atkısının tartışma konusu olmasının ardından “Aslında sıkıntı şu... Biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz dimi... Mütedeyyinler, maneviyata sahip insanlar kim ki... Dünyanın meşru nimetlerinden tek, azınlık ama egemen düşüncenin kurşun askerleri faydalanır. Bu azgın azınlığa göre biz, 'Bizimkiler' dizisindeki kapıcılarız” açıklamasını yapmıştı.

TIKLAYIN - AKP MKYK Üyesi Birinci: Biz kimiz de o atkıyı takabiliyoruz değil mi, bu azgın azınlığa göre biz, "Bizimkiler" dizisindeki kapıcılarız

Faruk Bildirici, Birinci’nin 5 bin lira değerindeki atkısına ilişkin açıklamasını alıntılayarak eleştiride bulundu. Kişisel sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak paylaşımda bulunan Bildirici, “Nasıl oluyor, ne kadar kazanıyor da bir atkıya 5 bin lira verebiliyor, bir de onu açıklasa… Atkısı böyleyse kim bilir arabasının marka modelini?” ifadelerini kullandı.