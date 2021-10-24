Medya Ombudsmanı Bildirici: Yanlışı düzeltmek ne kadar zor bu ülkede?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Katerina Köşkü' olamaz! Sarıkamış'taki o köşkle Katerina'nın da ilgisi yok, Çar II. Nikola'nın da. Hürriyet'te iken bunun yanlış olduğunu yazmıştım ama medyada sürekli tekrarlanıyor. Bugün de Sabah yazmış. Yanlışı düzeltmek ne kadar zor bu ülkede?" değerlendirmesini yaptı.

Bildirici farukbildirici.com'da yayımlanan yazısında, "Katerina’dan Sarıkız’a' başlıklı haber, Sarıkamış’taki tarihi av köşkünün ahır haline gelmesini konu alıyordu. 23 Temmuz’da yayımlanan bu haberde köşkü, Rus Çarı II. Nikolay’ın karısı Katerina için yaptırdığı belirtilmişti. Fotoğrafa Anadolu Ajansı’nın imzası konulmuştu ama haberde mahreç yoktu. Araştırmacı Semih Kalkanoğlu, gönderdiği mailde, bu haberde iki yanlış olduğunu yazdı: 'Sarıkamış’taki av köşkünü 1897’de Rus Çarı II. Nikolay yaptırdı’ deniyor. Bu yanlış. Karısı da Katerina değil, Aleksandra Fyodorovna’dır. Bir de haberde resmi basılan Büyük Katerina’dır, II. Yekaterina. Bir haber ancak bu kadar komik olabilir. Kalkanoğlu’nun önerdiği gibi internette kısa bir tur, Çar II.Nikolay’ın eşinin Katerina olmadığını anlamaya yetiyordu. Ancak Sarıkamış Kaymakamlığı’nın sitesinde de bu yapının “halk arasında ‘Katerina Köşkü’ olarak bilindiği” vurgulanıyordu. Peki neden Katerina Köşkü? Kaymakamlık, sadece “Çar II. Nikolay ve eşinin 1914’te bu köşkte kaldıkları” ipucunu veriyordu. Katerina ile köşk arasındaki bağ açıklanmıyordu." ifadesini kullandı.

Bildirici şunları kaydetti:

"Bunun üzerine “Nikolay’ın av köşkü” adlı bir öykü kitabı bulunan yazar Cazım Gürbüz’e başvurdum. Gürbüz de köşkün Çar II.Nikolay ile ilgisi olmadığını savunuyordu: “Ne birinci, ne de ikinci Katerina Sarıkamış'a gelmemiştir, onların yaşadıkları dönemde Sarıkamış Ruslarda değildi zaten. Fakat bana göre Rus Çarı II.Nikolay ile de köşkün ilgisi yok. Bu köşkü Çar Nikolay değil, kuzeni Grandük Nikolay Nikolayeviç yaptırmıştır.Çar, öyle Petersburg’tan gelecek, taa Sarıkamış’a av köşkü yaptırıp av partileri düzenleyecek, bu olacak iş değil, tamamen yakıştırma. Grandük Nikolay, Alman Ludendorf karşısında batı cephesinde yenilgiye uğrayınca Çar bu kuzenini Kafkasya Valisi yapmış, o da bu vesile ile Sarıkamış’a gelmiş ve bu ahşap av köşkünü yaptırmış. Benim asıl üzüntüm, tarihçilerin (özellikle o çevrede bulunan üniversite öğretim üyelerinin) bu konuda gıkının çıkmaması.”

Bunca tarih bilgisinden sonra şunu söyleyebiliriz; haberde sadece “Halk arasında ‘Katerina Köşkü’ olarak adlandırılan köşk” denilse sorun yoktu. Ama “II.Çar Nikolay’ın, bu köşkü karısı Katerina için yaptırdığı” gibi bir bilgi verilmeye kalkınca doğru olmamış. Konu tarih olunca kulaktan dolma bilgilerle yetinmemek lazım."