Medya Ombudsmanı Bildirici: Sanırsınız senaryo hazırlanmış, gazetecilere de Çavuşoğlu'nun 'değerlendirmesi'ni açıklayabilmesi için yardımcı olma rolü verilmiş

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Dışişleri Bakanı Öevlüt Çavuşoğlu'nun basın toplantılarında 'soru' soran gazetecileri eleştirdi. Bildirici, "Sanırsınız senaryo hazırlanmış, gazetecilere de Çavuşoğlu'nun 'değerlendirmesi'ni açıklayabilmesi için yardımcı olma rolü verilmiş" görüşünü savundu.

Bildirici, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile ortak basın toplantısında dikkatimi çekti. Türk gazetecilerin soruları bir meraktan, bilinmeyen bir konuyu aydınlatma çabasından kaynaklanmıyordu. Bakanın işini kolaylaştıracak nitelikteki sorular genellikle “Nasıl değerlendiriyorsunuz” diye sonlanıyordu." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "Gazeteci, karşısındaki kişi kim olursa olsun onunla eşit konumdadır. Eşitler arası ilişki kurulamazsa rahat soru soramaz. Merak ettiği, aklına gelen her soruyu sormakta özgür davranamaz. Soru sorulmasının nedeni karanlıkta kalanları aydınlatmak, yeni bir bilgi edinmek de olabilir. Soru yöneltilen yetkilinin çelişkilerini, yanlışlarını ortaya çıkarmak da. Gerektiğinde üslubuna dikkat etmek kaydıyla karşısındaki kişinin sözünü kesebilir, söylediklerine itiraz edebilir, sorusunu tekrarlayabilir, hatta tartışabilir." yorumunu yaptı.

Bildirici, "Arkasındaki güç, kamunun bilgi edinme hakkı ve basın özgürlüğüdür. Bu bilinçle davranan gazeteci, birilerinin çizdiği sınırların dışına çıkmamaya özen gösteren, kurallara uysal bir edayla uyan uslu çocuk olamaz. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun basın toplantılarındaki gazeteciler ise uslu çocuklar. Sanırsınız bir senaryo hazırlanmış, gazetecilere de bakanın 'değerlendirmesi'ni açıklayabilmesi için yardımcı olma rolü verilmiş, onlar da oynuyor. Bir tiyatro sahnesi gibi… Dışişleri de memnun görünüyor gazetecilerin bu yardımcı olma halinden. Adına basın toplantısı demeseler bari…" ifadesini kullandı.

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