Medya Ombudsmanı Bildirici, örneklerle açıkladı: Taşçı'yı "ihsas-ı rey" gerekçesiyle toplantıya sokmayan Şahin, bugüne değin o kadar çok ihsas-ı rey yaptı ki!

Eski RTÜK üyesi, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın dünkü toplantıdan çıkartılma sebebini "ihsas-ı rey" olarak açıklayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin için "Bugüne değin o kadar çok ihsası rey yaptı ki!" diyerek örnekler verdi. Bildirici, Şahin'in, gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdulhamid Han'a yönelik sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını kişisel Twitter hesabından gece yarısı duyurmasını örnek göstererek, "Yaptığının farkında olsa gerek ki paylaşımı silmiş" dedi.

Bildirici, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, RTÜK'ün Şahin'in keyfine bırakıldığını savunarak, gazeteci Can Ataklı'nın sözleri için TELE1'e üst sınırdan ceza verilmesi gerektiğine yönelik açıklamasını örnek gösterdi. "15 Temmuz kursağımızda kaldı, benim listem hazır" diyen Sevda Noyan örneğini de anımsatan Bildirici, Şahin'in Noyan'ın "tehditlerine sahip çıktığını" söyledi.

Bildirici, şu ifadeleri kullandı:

"İlhan Taşçı'yı 'ihsas-ı rey' gerekçesiyle toplantıya sokmayan Ebubekir Şahin, bugüne değin o kadar çok ihsası rey yaptı ki! C. Ataklı'nın sözleri için 'üst limitten ceza verileceğini' açıklayan da oydu; S.Noyan'ın Ülke TV'deki tehditlerine sahip çıkan da. RTÜK onun keyfine bağlı.