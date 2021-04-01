Medya Ombudsmanı Bildirici: Milliyet, örtülü belediye reklamında zirvede

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Milliyet gazetesinin Batman ekini incelediğini belirterek, "Milliyet, örtülü belediye reklamında zirvede. Milliyet’in bir reklam ajansı tarafından hazırlanan bu 'örtülü reklam' ekinin temel amacı, insanlara bilgi vermek değil, reklam geliri sağlamak" değerlendirmesini yaptı.

Bildirici farukbildirici.com'da yayımlanan yazısında, "Milliyet’in Batman ekini okurken dikkatimi çekti. Sekiz sayfalık ekte, kentteki bir sorunu ya da en azından bir aksaklığı konu alan haber yoktu. Sanırsınız Batman’ın hemen her alandaki problemleri çözülmüş, hiçbir olumsuzluk kalmamıştı! 9 Mart’ta yayımlanan bu ek, baştan aşağı 'Yeniden inşa seferberliği', 'Koronavirüs ile etkin mücadele', 'Sıfır atığa tam destek', '400 bin kitaplık dev koleksiyon', 'Başarılı öğrencilere destek', 'Sanat sokağı özüne dönüyor', 'Ulaşım sorunu yüzde 90 çözüldü', '5 mahalle için dev imar planı', 'Millet bahçesi nefes aldırıyor' gibi haberlerle donatılmıştı. İlk sayfadan son sayfaya kadar, 'kayyum' olarak belediye başkanlığını da üstlenen Batman Valisi Hulusi Şahin’in bolca haberi yer alıyordu. Üşenmedim saydım, Vali Hulusi Şahin’in tam 17 fotoğrafı vardı ekte. Yayımlanan haberlere bakılırsa Hulusi Şahin “süper yönetici” olarak kentin bütün sorunlarına el atmış, hepsini halletmişti. Halkı da dinliyor, talep ve şikâyetlerini alıp çözülmesi için müdürlere hemen talimat veriyordu!" yorumunu yaptı.

Bildirici şunları kaydetti:

" Yazdıklarına bakınca Eren Aka’nın gazetecilik faaliyetinden çok Demirören Grubu’nun belediyelerle reklam bağlantılarını sağlamakla görevli olduğu izlenimi doğuyor. Milliyet’in Batman Eki, bunun kanıtı. Hem haber görünümlü halkla ilişkiler metinleri kanıtlıyor bunu, hem de Batman ekinin künyesinde miniminnacık puntolarla yer alan şu açıklama:

“Bu ek, Milliyet okurlarına ücretsiz dağıtılmak üzere SGM DİJİTAL tarafından hazırlanmıştır. İçeriğindeki haber, yorum, fotoğraf vb’den Milliyet Gazetesi sorumlu değildir.”

Halbuki künyedeki bu açıklamayla günah çıkarılan ekin ilk sayfasında kocaman “Milliyet Batman” ve yanında da “Milliyet gazetesinin ücretsiz ekidir” yazıyor. Reklam ajansının hazırladığı ilan eki olduğundan bahsetmek bir yana, Milliyet Yazı İşleri’nin hazırladığı ek olduğu görüntüsü veriliyor; okur kandırılıyor.

Reklam Ajansı’nın hazırladığı metinlerin arasına “Yerel Yönetimler Yazarı” Eren Aka’nın söyleşisinin konulması da işin gazetecilik sosu. Asıl yapılan örtülü reklam…

Milliyet’in bir reklam ajansı tarafından hazırlanan bu “örtülü reklam” ekinin temel amacı, insanlara bilgi vermek değil, reklam geliri sağlamak. Daha açık bir deyişle, Batman Belediyesi kaynaklarından gazeteye finansman sağlamak."