Medya Ombudsmanı Bildirici: İktidar medyasının görmemesi kurtarmadı, eleştirel medya EPDK’ya geri adım attırdı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, elektrik dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğde eleştirel medya sayesinde geri adım atıldığını belirtti.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazısında, “Elektrik faturasına temsil ağırlama yükü” başlıklı haber, 9 Aralık’ta Sözcü’de Erdoğan Süzer imzasıyla yayımlandığında da bu sorunu medyanın büyük bölümü yok saydı. Sözcü’nün haberi bağımsız internet sitelerinde ve Fox TV ile Halk TV gibi bazı televizyon kanallarında yayımlanınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) açıklama geldi. Sabah, NTV, CNN Türk, Takvim, Olay TV gibi internet siteleri, sadece Anadolu Ajansı’nın geçtiği EPDK açıklamasını yayımladılar. Bu açıklamada 'Kurumumuz bu giderlere tavan ve limit getirmiştir. Dolayısıyla söz konusu giderler üzerinden vatandaşlarımızı yanıltmaya çalışmak gerçekçi ve iyi niyetli bir yaklaşım değildir' denilse de aslında uygulamanın uzun süredir devam ettiği itiraf edilmiş oluyordu." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, "Sözcü, Korkusuz ve Millî Gazete’nin bu haberleri, eleştirel medyanın etkisini, kamuoyu yaratma gücünü ve bazı durumlarda sonuç alabildiğini göstermesi bakımından önemliydi. Aynı zamanda iktidar yanlısı medyanın büyük bölümünün kamu kurumlarının yanlışını görmezden gelmesinin -her zaman- durumu kurtarmaya yetmediğini de bir kez daha kanıtladı." ifadesini kullandı.

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