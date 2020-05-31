Medya Ombudsmanı Bildirici:  “Etik Kurul” Erdoğan'ın talimatının ardından sosyal medyayı kontrol altına alma harekâtının yeni bir unsuru olmaktan öteye gitmiyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın “teşkilat mensuplarının sonuna kadar riayet edeceği Sosyal Medya Etik Kuralları”nı açıklamasından sonra kurulan hesabın manifesto niteliğindeki paylaşımlarına bakıldığında AKP ile dolaylı biçimde ilişkili olduğu ilan edilmiş olan "Etik Kurul" hesabının şeffaf olmadığını belirtti. Bildirici, “Etik Kurul' bu haliyle, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'Sosyal medyada birlik olmalıyız' talimatının ardından sosyal medyayı kontrol altına alma harekâtının yeni bir unsuru olmaktan öteye gitmiyor." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici, " Etik Kurul” hesabı şeffaf mı? Kesinlikle hayır. Yöneteni ve yapısı belli olmadığı için 'anonim hesap' durumunda. Etik ihlallere nasıl karar veriyorlar o da belirsiz. Haberlerde yazıldığı gibi AKP Genel Merkezi’nin kurduğu bir sosyal medya hesabı ise yeşil top ikonu konulması yetmez, profile parti amblemi konulması gerek. Ama o da yok. Başkalarını etik ihlal ile suçlayanların önce kendilerinin etik ilkelere özen göstermesi gerekir." görüşünü savundu.

Bildirici, "AKP’nin Gezi eylemlerinden bu yana sosyal medyadan yana dertli olduğu malum. Sosyal medyayı dizginlemek ve orada da hâkimiyetini kurmak için çeşitli denemelerde bulunuyor. Trol ordusu kurmak bu denemelerden biriydi. Trol ordusundan beklenen sonuç alınabilseydi, yasal düzenlemeler yapılmaya kalkılmazdı. Pandemi önlemleriyle ilgili pakete sokulan sosyal medya ile ilgili maddeler, tepkilerin yükselmesi üzerine geri çekildi. Ama ardından MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medyaya kimlik numarasıyla girilmesini öngören bir teklif verdi. Bu teklif yeniden düzenlenip gündeme getirilir mi, Meclis açıldıktan sonra belli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bildirici, "Ancak AKP’nin sosyal medya harekatının bir plan dahilinde yürüdüğü açık. Nitekim Mahir Ünal’ın açıkladığı 'Sosyal Medya Etik Kuralları'nı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un hazırladığı 'Sosyal Medya Kılavuzu' izledi." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın