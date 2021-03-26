Medya Ombudsmanı Bildirici: Ertuğrul Özkök'ün gazetecilik ilkelerini uymasa da hatırlaması değerli

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, isim vermeden bugünkü köşesinden kendisine göndermede bulunan Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e ilişkin olarak, "Gazetecilik ilkelerini uymasa da hatırlaması değerli" değerlendirmesini yaptı.

Bildirici Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök bugün yine beni anmış! Yazısını kaleme alırken Medya Ombudsmanı olarak beni, dolayısıyla gazetecilik ilkelerini hatırlamasını memnuniyetle karşılıyorum. Uymasa da hatırlaması değerli. Zira ben parmak sallamıyor sadece etiği, ilkeleri hatırlatıyorum." ifadesini kullandı.

Özkök ne yazmıştı?

Özkök bugünkü yazısında şunları kaydetmişti:

"ADINI VEREREK SPONSORLARA TEK TEK TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM

TEKNOLOJİSİYLE, müziğiyle, video enstalasyonlarıyla, mekânıyla çok büyük bir proje bu...İddia ediyorum daha şimdiden bu yılın en önemli sanat olayı.

Sadece Türkiye’de değil, pandemiden bitap düşmüş dünyada da çok konuşulacak, ses getirecek ve İstanbul’un adını anlatacak bir olay.

Böyle bir projenin altından bir galerinin tek başına kalkması mümkün değil.

Belki de 1 milyon dolara kadar uzanabilecek devasa bir proje... Pandeminin ortasında, yani bütün bütçelerin kısıldığı bir dönemde bazı kuruluşlar bu projeye destek vermişler.

O nedenle fahri ombudsmanların parmak sallamalarını zerre kadar umursamadan bu projeye destek veren 3 temel sponsorun adını vereceğim.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi...

Borusan Otomotiv...

Samsung...

Bunun dışında küçük sponsorlar da var...

Hepsine çok teşekkür ediyorum.

Sadece sanata değil, Türkiye’ye de çok büyük hizmet yapmışlar."