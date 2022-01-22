Medya Ombudsmanı Bildirici'den Erdoğan’ın Sezen Aksu’yu hedef aldığı sözlerini 'görmeyen' gazetelere tepki: İktidar güdümlü “gazetecilik” izin gelmeyince kör, sağır

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sezen Aksu’yu hedef aldığı sözlerini ‘görmeyen’ medya organlarına tepki gösterdi. Bildirici, “İktidar güdümlü ‘gazetecilik’ izin gelmeyince kör, sağır. Gazeteci dediğin sanatı, sanatçıyı savunur, tehdide karşı çıkar” dedi.

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, şarkısında geçen, "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu ile ilgili isim vermeden konuşmuş; "Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir” demişti.

Erdoğan’ın Sezen Aksu’yu hedef almasını eleştiren Bildirici, söz konusu açıklamaya yer vermeyen medya organlarına tepki gösterdi. Bildirici, Twitter hesabından şunları kaydetti:

“Bir cumhurbaşkanı düşünün cami içinde imamdan mikrofon kapıp ‘O dilleri koparırız’ diye sanatçıyı tehdit etsin! Bir medya düşünün o tehdidi yazamasın! İktidar güdümlü “gazetecilik” izin gelmeyince kör, sağır. Gazeteci dediğin sanatı, sanatçıyı savunur, tehdide karşı çıkar…”

Bildirici'nin paylaştığı gazete örnekleri şöyle: