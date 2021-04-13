Medya Ombudsmanı Bildirici’den Halk TV ve CNN Türk'e: Bu iddialar doğruysa yayıncılık açısından kara bir tablo

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Akşam gazetesinin “CHP'li Maltepe Belediyesi'nin Halk TV'de yayınlanacak bir haber için 113 bin TL'lik fatura ödediğini” iddia ettiği haberi ile BirGün gazetesinin "AKP'li Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın CNN Türk’te yayınlanan programlara katılmak için belediye kasasından binlerce liralık ödeme yaptığı" iddiasını içeren haberini gündeme getirdi.

“Bu iddialar TV yöneticilerinin açıklamasına muhtaç!” diyen Bildirici, “Bu iddialar doğruysa yayıncılık açısından kara bir tablo” diye yazdı.

Akşam: Bir habere 'tıkır tıkır' 113 bin TL!

Bildirici’nin kaynak gösterdiği Akşam’da yer alan söz konusu haberde MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Aydın’ın CHP'li Maltepe Belediyesi'nin bir haber için Halk TV'ye 113 bin TL para ödediği iddiasına yer verildi. Haberde MHP’li Aydın, "Paralar yandaşa gidiyor, CHP tıkır tıkır soyuyor" ifadesiyle paylaştığı belgeye de yer verildi.

Habere ulaşmak için tıklayın.

BirGün: AKP'li Belediye CNN Türk’e binlerce lira ödemiş

BirGün gazetesinde İsmail Arı imzalı haberde ise “Çakma UNESCO ödülü skandalıyla gündeme oturan Osmangazi Belediye Başkanı AKP'li Mustafa Dündar'ın, CNN Türk’te yayınlanan programlara katılmak için de belediye kasasından binlerce liralık ödeme yaptığı ortaya çıktı” ifadeleri kullanıldı. Haberde AKP’li Dündar’ın CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk’te yayınlanan ve Cem Seymen’in sunduğu Üretim Rotası Programı’na katılabilmek için belediye kasasından tam 35 bin 400 TL’lik ödeme yaptığı; 25 Ekim 2020 tarihinde çekimleri yapılan ve 12 buçuk dakika süren programda Bursa Çiftçi Pazarı’nın tanıtımının yapıldığı ileri sürüldü.

Öte yandan aynı haberde Osmangazi Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün 12599 yevmiye numaralı dosyasına işaret edilerek belediyenin CNN Türk'e yapılan bir başka ödemeye de dikkat çekildi. Haberde, “Dosyada yer alan bilgilere göre, AKP’li Belediye Başkanı Dündar, CNN Türk’te yayınlanan haber programına sadece 8 dakika boyunca konuk olabilmek için belediye kasasından KDV hariç 15 bin TL ödeme yaptı. Dündar, katıldığı programda ‘Kentsel dönüşümde Osmangazi modeli’ adı altında ‘Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’ni’ anlattı” denildi.

Habere ulaşmak için tıklayın.