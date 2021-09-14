Medya Ombudsmanı Bildirici'den FOX'a "örtülü reklam" eleştirisi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, FOX TV'nin haber bülteninde örtülü reklam kullanıldığı gerekçesiyle kanalı eleştirdi.

Bildirici, üniversite öğrencilerinin yaz aylarında ABD'ye çalışmak ve gezmek için gittiği "Work and Travel" adlı programın olumlu yönlerinden bahsedildiğini, hiçbir olumsuzluğunun anlatılmadığını ve yalnızca bir acente ile görüşüldüğünü belirtti.