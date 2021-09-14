Medya Ombudsmanı Bildirici'den FOX'a "örtülü reklam" eleştirisi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, FOX TV'nin haber bülteninde örtülü reklam kullanıldığı gerekçesiyle kanalı eleştirdi.
Bildirici, üniversite öğrencilerinin yaz aylarında ABD'ye çalışmak ve gezmek için gittiği "Work and Travel" adlı programın olumlu yönlerinden bahsedildiğini, hiçbir olumsuzluğunun anlatılmadığını ve yalnızca bir acente ile görüşüldüğünü belirtti.
Twitter'dan paylaşım yapan Bildirici, "FOX TV Ana Haber Bülteni'nde örtülü reklam! 11 Eylül’deki bültende 2 dakika boyunca 'Çalış ve Gez' programına övgüler düzülmüş, hiçbir olumsuzluktan, gençlerin ödediği ücretten vb. söz edilmemiş. ABD Başkonsolosluğu onaylı 33 acente var ama biri ile konuşulup orası tanıtılmış!" ifadelerini kullandı.