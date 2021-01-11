Medya Ombudsmanı Bildirici: Bültenlerin özel haber gibi sunulması 'gazetecilik' faaliyeti haline gelmiş durumda

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün pandemi döneminde uygulamaya koyduğu “Web Tapu” uygulaması haberinin 6 gazetede, aynı başlıklarla ve farklı imzalarla yayımlandığına dikkat çekerek, "Bültenlerin özel haber gibi sunulması 'gazetecilik' faaliyeti haline gelmiş durumda" görüşünü savundu.

Bildirici, "Ortak başlıklar ilk sayfalarda olunca hemen dikkati çekiyor ama gazetelerin iç sayfalarındaki ortak haberler, pek fark edilmiyor. Oysa iktidar kontrolündeki yaygın medyada ortak haberler ve ortak başlıklarla her gün o kadar sık karşılaşıyorum ki, listelemeye kalksam sayfalar yetmez." değerlendirmesinde bulundu.

Bildirici, "Tapu kadastro Genel Müdürlüğü’nün “Web Tapu” uygulamasına güzelleme niteliğindeki haberleri örnek verdim ama aslına bakılırsa yaygın medya hemen her gün çok sayıda bu tip “ortak haber” yayımlamakla kalmıyor; eksik bilgilerle oluşturulmuş ve gazetecilik kurallarına aykırı yazılmış haberler sunuyor okurlarına." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici yazısında, "Kaynak gösterilmemesi, şirketler ve bakanlıklardan gelen halkla ilişkiler bültenlerinin özel haber gibi sunulması, mahreç konulmaması artık olağan 'gazetecilik' faaliyeti haline gelmiş durumda. Bir kez daha tekrarlayayım, yanlışların yaygınlaşması yapılanın doğru olduğunu göstermez." ifadesini kullandı.