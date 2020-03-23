Medya Ombudsmanı Bildirici: Abdulkadir Selvi maç bitmeden teknik direktörü alkışlıyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'yi yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda iktidarı ve Sağlık Bakanlığı'nı sorgulamadan peşinen başarılı ilan ettiği için eleştirdi. Bildirici, "Başka bir deyişle maç bitmeden teknik direktör alkışlıyor! Türkiye’de bu aşamada g insanları bu salgına karşı bilgilendirmek ve bir yandan da mücadele sürecini dikkatli takip edip eksikler ile yanlışlar konusunda yönetimi uyarmak." düşüncesini dile getirdi.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "Bir gazeteci olarak bildiğim şu, Türkiye Koronavirüs ile mücadele sürecinin henüz başında. Başarılı (ya da başarısız) mücadele verildiğini söylemek için henüz çok erken. Aynı şey, Bakan Koca için de geçerli. Onun da başarılı ya da başarısız olduğunu ancak bu mücadelenin sonunda söyleyebiliriz. Hatırlarsınız, Çin’de salgın ilk ortaya çıkıp da Vuhan kenti karaNtinaya alınmaya başlandığında mücadelede başarısız oldukları algısı vardı. Ama öyle yoğun çaba harcadılar, katı ve organize önlemler aldılar ki, salgını yendiler; şimdi başka ülkelere yardıma koşuyorlar." ifadesini kullandı.

Bildirici, "Türkiye’de bu aşamada gazetecilerin yapması gereken insanları bu salgına karşı bilgilendirmek ve bir yandan da mücadele sürecini dikkatli takip edip eksikler ile yanlışlar konusunda yönetimi uyarmak. Gazeteciler, daha şimdiden “Aman ne başarılı mücadele veriyor bu iktidar, bu bakan” diye alkışlamak için sıraya girerlerse bu korona ile mücadeleye zarar verir. Siyasi iktidarın da zaaflarını, eksiklerini, hatalarını görmesini engeller. Selvi’nin yaptığı da bu maalesef. Sorgulamak, irdelemek yerine peşinen iktidarı ve bakanlığın korona ile mücadelesini başarılı ilan ediyor. Başka bir deyişle maç bitmeden teknik direktör alkışlıyor! Maalesef bu hava sadece Selvi’de değil iktidar yanlısı medyanın hemen tümünde hâkim. Çok özel bir dönemden geçtiğimizi, şu anda iktidarı alkışlamanın ve kontrollü bilgi akışına devam edilmesini teşvik etmenin ne denli olumsuz sonuçlara yol açacağını göremiyorlar." görüşünü savundu.

Yazının devamı için tıklayın